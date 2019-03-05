Otomotiv pazarı daralırken, KKTC'de enflasyon, Türkiye'de ise TCMB toplantısı bekleniyor

- Sabah saatlerinde Çin’den gelen haberler ile günü karşılıyoruz. Çin, yıllık büyüme hedefini %6,5’dan %6 - %6,5 aralığına düşürürken, ekonomik aktivitenin hızlanmasını sağlamak adına yaklaşık 300 milyar dolar tutarında (2 trilyon yuan) vergi indirimi açıklandı
- Öte yandan, dünyanın büyüme motoru olarak kabul edilen Çin’de bu sabah açıklanan Şubat ayı hizmet sektörü beklenti endeksi de 53,6’dan 51,1’e gerileyerek ekonomik aktivitenin yavaşladığını teyit etti
- ABD borsaları geceyi düşüşle tamamlarken, sabah saatlerinde Çin haberleri ile Asya piyasaları de günü karmaşık bir şekilde tamamlıyor
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında enflasyon %19,67 seviyesine gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesinde açıklandı (Ocak %20,35) (bakınız grafik)
- Enflasyonun gıda tarafını inceledik. Şubat 2018’de Türlü yapma maliyeti TL 4,23 iken, Şubat 2019’de aynı Türlüyü yapma maliyeti TL 7,07 oldu (%67 artış) (bakınız grafik)
- Gerileyen enflasyona rağmen, TCMB’nin yarın sonuçlanacak olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından herhangi bir faiz indirimi beklemiyoruz. Karar ile birlikte açıklanacak politika metni önem arz ediyor (ileriye dönük sinyal)
- Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomotiv sektöründe işler pek de iyi gitmiyor. Basit bir yaklaşımla, geçen sene Şubat ayında 100 satanın bu yıl 53 sattığını görüyoruz (%47,08 azaldı) (bakınız grafik)
- TCMB verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların (reel sektörün) net döviz açık pozisyonu, Aralık’ta aylık bazda 2,2 milyar dolar, yıllık bazda ise 14,3 milyar dolar azalarak 198 milyar dolar ile Mart 2016’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi(bakınız grafik)
- USD/TRY kurunda günün kuru gürültüsünden kurtularak aylık grafiklere baktığımızda,5,20 seviyesinin hemen altından kurun yönünü yukarıya çevirdiğine şahit oluyoruz (bakınız grafik). 5,36 seviyesinin üzerinde kalması koşulu ile 5,55 radar menzilinde
- Bugünün veri takvimi yoğun görünüyor. İçerde KKTC Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Şubat ayı enflasyon verisi, dışarda ise Avrupa bölgesinde açıklanacak PMI verileri, ABD ISM ve yeni konut satışları takip edilebilirEnflasyon
Mevsimsellik ve iç talepteki yavaşlamanın fiyatlara yansımasının etkisiyle Şubat’ta enflasyon geriledi: TÜFE aylık %0,16 artış gösterirken; yıllık manşet enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi (%19,67) (Ocak 2019 %20,35)
Enflasyonun alt kalemlerine baktığımızda, tanzim satışların gıda enflasyonundaki yükselişi sınırlaması ile gıda kalemi aylık %0,90 ; yıllık %29,25 artış kaydetti. Mevsim etkilerinin en çok hissedildiği giyim ve ayakkabı grubunda en yüksek düşüş %4,81 olurken, en yüksek aylık artış ise %2,48 ile sağlık grubunda (ilaçlara yapılan zammın etkisi ile) olmuş. Enflasyonun düşük çıkmasına katkı sağlayan en önemli kalem ise ulaştırma grubunda yaşanan düşüş oldu
TCMB’nin favori endeksi olan “C” endeksi, kontrol edilebilir enflasyon (çekirdek enflasyon) Ekim 2018’de %24,34’e kadar yükseldikten sonra %18,12’ye geriledi
Üreticiye yansıyan enflasyon (ÜFE) aylık bazda %0,09 ile sınırlı bir artış kaydederek son 7 ayın en düşüğü olan %29,59’a geriledi (Eylül 2018 %46,15)
Kaynak: TÜİK
Türlü Enflasyonu
TÜİK verilerine göre, her biri 100 gram Çarliston Biber, Domates, Taze Fasulye, Kabak, Kuru Soğan, Patlıcan, Sarımsak ve Patatesten oluşan Türlü yapma maliyeti (enflasyonu) son 1 yılda %67,30 ; son 5 yılda %201 ; son 10 yılda %374 ve son 15 yılda ise %496 artış kaydetti
Diğer bir deyişle, Şubat 2018’de Türlü yapma maliyeti TL 4,23 iken, Şubat 2019’de aynı Türlüyü yapma maliyeti TL 7,07 oldu
Kaynak: TÜİK
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Şubat ayı rakamları
2019 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 24,875 adet oldu. Şubat 2018’de söz konusu rakam 47,009 adet idi. Bu bakış açısı ile otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamı geçen senenin aynı ayına göre %47,08 oranında azaldı. 2019 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %46,51 azaldı ve 19,205 adet oldu (2018 Şubat 35,901). 2019 yılı Şubat ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Şubat ayına göre %48,96 azaldı ve 5,670 adet olarak gerçekleşti (2018 Şubat 11,108 adet satış yapılmıştı)
ODD verileri, otomotiv sektöründe işlerin pek de istenmeyen doğrultuda gittiğini gösteriyor. Basit bir yaklaşımla, geçen sene Şubat ayında 100 satanın bu yıl 53 sattığını görüyoruz (%47,08 azaldı)
Kaynak: ODD
Finans Kesimi Dışındaki Şirketlerin Net Döviz Pozisyonu
TCMB verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmalar (reel sektörün) net döviz açık pozisyonu, Aralık’ta aylık bazda 2,2 milyar dolar, yıllık bazda ise 14,3 milyar dolar azalarak 198 milyar dolar ile Mart 2016’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Şirketlerin döviz açık pozisyonlarını azalmasını, iyi bir haber olarak yorumluyoruz. Keza, söz konusu döviz açık pozisyonunun firmalar üzerinde yarattığı kambiyo zararları, 5-6 senelik faaliyet karlarının 1 senede erimesine neden oldu.
Kaynak: TCMB
USD/TRY (aylık grafik)
USD/TRY kurunda aylık grafiklere baktığımızda, kırmızı çizginin son 4 aydır ciddi önemli bir destek görevi üstendiğini ve kurun 5,20 seviyesinin altından yönün yukarı döndürdüğünü görüyoruz
Ekonomideki aktörlere baktığımız zaman, Merkez Bankası’nın ihale yöntemi ile döviz sattığını, Hazine’nin yurtdışından döviz borçlanarak içerde döviz sattığını, geçen ay FED’in (beklenmedik) faiz artırımlarına mola vererek yabancı yatırımcıları yeniden gelişmekte olan ülkelere yönlendirmesi ile döviz sattığını not edelim. Lakin aylardır kesintisiz bir şekilde döviz alan yurtiçi gerçek kişiler ve tüzel kişilere son haftada yabancı yatırımcının da eklenmesi ile (alıcıların satıcıları bastırması) USD/TRY kurunda yeniden 5,40 seviyelerinin kıyısında işlem görmeye başladık. Bu bağlamda, teknik bir bakış açısı ile, 5,36 seviyesinin üzerinde kalıcılık durumunda yukarda 5,55 seviyesi radar menzilinde olacaktır
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