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Öğrenci yurtlarında yerli ürünlerin kullanımı için protokol

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Öğrenci yurtlarında yerli ürünlerin kullanımı için protokol
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) arasında yerli üretimin desteklenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile bakanlık ile oda arasında, öğrenci yurtlarında kullanılacak yerel ürünlere ilişkin işbirliği yapılması öngörülüyor.
Protokole Bakan Cemal Özyiğit ile Oda Başkanı Candan Avunduk imza koydu. 
Protokolün amacının, 47/2000 sayılı Teşvik Yasası çerçevesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onaylı öğrenci yurdu yatırımlarında, KTSO’nun bakanlığa yerel ürünler hakkında teknik bilgi desteği vererek, bakanlığın onayladığı öğrenci yurdu yatırımlarının yatırımcılarına daha iyi hizmet verilmesini sağlamak olduğu kaydedildi. 
ÖZYİĞİT
İmza töreninde konuşma yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, ülkede eğitim yatırımlarının sürekli geliştiğini, üniversite ve öğrenci sayısının arttığını söyleyerek, yatırımlarda kaliteyi ön planda tutmak için kriterler getirmeye çalıştıklarını belirtti. 
Öğrencilerin konaklamaları için yurt yatırımlarının aynı hızla devam ettiğini dile getiren Özyiğit, devletin bu yatırımlara teşvik ve destek uyguladığını söyledi. 
Yatırımlarda yerel sanayicinin katkısının sağlanması için protokolün imzalandığını dile getiren Özyiğit, protokolün yerel sanayicilerin ürettiği ürünlerin kullanımına öncelik verilmesi amacını taşıdığını belirtti. 
AVUNDUK
KTSO Başkanı Candan Avunduk da, eğitim sektörünün sürekli büyüdüğünü, geliştiğini söyleyerek, ülkede 105 bin civarında öğrencinin eğitim gördüğünü ve en büyük ihtiyaçlarının da konut olduğunu belirtti. 
Yerli sanayicinin yatırımcının ihtiyacını karşılamada hiçbir eksiği bulunmadığını dile getiren Avunduk, “Yatırımcıların ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri üyelerimiz sağlayabilir” dedi.

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