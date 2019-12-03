Near East Sigorta Ada Yazılım işbirliği için imzalar atıldı

Kuruluş çalışmalarını tamamlayarak sigortalılarına poliçelerini düzenlemeye başlayan Near East Bank iştirak şirketi Near East Sigorta, Türkiye’nin en önemli sigorta yazılım firmalarından Ada Yazılım şirketi ile anlaşma imzaladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine, Near East Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güvensoy, Yönetim Kurulu Üyesi Soner Vehbi, Genel Müdür Cengiz Ertürk ile Ada Yazılım Direktörleri Fulya Uluğ ve Ali Uluğ katıldı.

Sigorta yazılımına ilişkin sözleşme kapsamında, Near East Sigorta’nın üretim, hasar, muhasebe, reasürans vb. tüm hizmetlerine ilişkin yazılım Ada Yazılım Limited Şirketi tarafından yapılacak ve kesintisiz destek sağlanacak.

Hızlı, müşteri odaklı, çağın gerektirdiği en ileri teknolojiyi kullanan, deneyimli personel ve yenilikçi yaklaşımı ile alt yapılarını oluşturduklarını dile getiren Near East Sigorta Genel Müdürü Cengiz Ertürk, geniş ürün seçenekleri ile müşterilerinin yüzünü güldüreceklerini belirtti. Sürdürülebilir, güvenilir ve kolay çözümler sunarak sektörde fark yaratacaklarını söyleyen Ertürk, bunun için çok çalıştıklarını, güçlü ve kurumsal alt yapıları ile Near East sinerjisinden de yararlanarak sigorta sektöründe en kısa zamanda önemli bir yer edineceklerini ifade etti. Lha