Near East Bank’ta üst düzey teknoloji yatırımları sürüyor

Near East bank uluslararası bireysel bankacılık zirvesinde ikinci kez temsil edildi

Gelişen teknolojinin değerli kıldığı zamanı müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üreterek değerlendirmede öncü banka konumunu sürdüren Near East bank uluslararası bireysel bankacılık zirvesinde (Retail Banking Techologies Summit) ikinci kez temsil edildi.

Müşteri memnuniyeti önceliğinden taviz vermeden hizmet kalitesine hızlı, güvenilir ve pratik çözümler içeren yatırımlarını sürdüren Near East Bank geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da Viyana’da Allan LLyods tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Dünyanın önde gelen bankacılık ve finans uzmanlarının yer aldığı etkinliğe Near East Bank’tan Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, Uygulama Destek ve Geliştirme Birimi Kıdemli Yönetmeni Raif Usal ve Sentez Bilgisayar Direktörü Şeren Sözgen yer aldı.

Dünya teknoloji bankacılığındaki en yeni uygulamaların tanıtıldığı, Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun önde gelen bankalarının geliştirdikleri sistemler ve kullanım avantajları ile tüketiciye getirdiği farklılıkların tanıtılıp tartışıldığı etkinlikler yoğun katılımla gerçekleşti.

Kalıcı liderlik vizyonu ile geleceğin bankacılık pratiklerini bugüne taşımayı hedefleyen Near East Bank’ın etkinlikle ilgili açıklamasında KKTC’nin sürdürülebilir büyüme performansını devam ettirmesi için teknolojik altyapısının ve insan kaynağının gelişimine odaklanıldığı, üretmekle kalmayıp araştıran, sürekli gelişen ve değerlenen bir ekonomi için teknolojiye yatırım yapacakların sürdürüleceğine vurgu yapıldı.