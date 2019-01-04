banner237
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
13 0
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
14 0
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
48 0
Koopspor rahat kazandı
Koopspor rahat kazandı
27 0
Anne ve baba arasındaki farklar
Anne ve baba arasındaki farklar
35 0
Vicdani ret için karar günü
Vicdani ret için karar günü
48 0
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
98 0
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
147 0
banner82

Merkez Bankazı döviz cinsinden banknotlardaki kısıtlamayı kaldırdı

banner27

Merkez Bankası, Euro, Amerikan Doları ve İngiliz Sterlini cinsinden banknotların kabulündeki kısıtlamaları kaldırdı

banner210
Merkez Bankazı döviz cinsinden banknotlardaki kısıtlamayı kaldırdı
banner215

 KKTC Merkez Bankası, bazı yabancı ülke banknotlarının kabulündeki kısıtlamaları kaldırdı.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Türk Lirası (TL) dışındaki yabancı ülke banknotlarının Merkez Bankasınca kabulünün yurt dışındaki muhatap kurumların söz konusu banknotları teslim alma şartlarıyla sıkı sıkıya bağlı olduğu ve banknotların dövize ve dolayısıyla yatırıma dönüştürülebilmesi için bu banknotların yurt dışındaki muhataplara teslimi gerektiği hatırlatıldı.

Merkez Bankası açıklamasında şunlara yer verildi:

“Nitekim Bankamız nezdindeki tedavülden kalkmış, fiziki parça kaybına uğramış, kısmen de olsa yanmış, kirlenmiş, yıpranmış, boyalı ya da kimyasal madde bulaşmış yabancı ülke banknotlarının, muhataplarımızca kabulünde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, 21 Aralık 2017 tarihinden itibaren Bankamızca kabul edilmeyeceği kamuoyuna duyurulmuştu. 

Doğrudan Bankamız sorumluluk alanında olmamakla birlikte, iş dünyasının ve halkımızın mağduriyetinin giderilebilmesi için süregelen zaman içerisinde ilgili muhataplarımızla sorunun çözümüne yönelik görüşmeler yapılmış ve çözüme yönelik sınırlı da olsa ilerleme sağlanmıştır. 

Bu itibarla tedavül oranı yüksek Euro, Amerikan Doları ve İngiliz Sterlini cinsinden banknotların Bankamızca kabulündeki kısıtlamalar kaldırılmış olup, tahsil ve tediyesinin yapılacağı hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.