Lehman Brothers'den (2008) bu yana Merkez Bankaları 731 kez faiz indirdi. Sonuç?

- TCMB, dün sonuçlanan olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 325 baz puan daha faiz indirerek politika faizini %19,75 seviyesinden %16,50’ye çekti
- TCMB’nin Temmuz toplantısında da 425 baz puan faiz indirimine gittiği düşünülürse, son iki toplantıda politika faizi 750 baz puan indirildi
- TCMB’nin yılın geriye kalan kısmında 2 kere daha olağan toplantısı bulunuyor: 24 Ekim ve 12 Aralık. Eylül ve Ekim aylarında enflasyonun tek haneye yanaşacağı düşünülürse, TCMB’nin faiz indirimine devam edeceğine (daha düşük dozda da olsa) kesin gözüyle bakıyoruz
- TCMB ardından dün sahneye çıkan Avrupa Merkez Bankası (ECB), finansal kuruluşların ECB’den gecelik mevduat için aldıkları faiz oranını 10 baz puan indirdi (%-0,50’ye çekti)
- ECB düşük faiz oranları konusunda ileriye yönelik verdiği rehberliği de güçlendirdi: Faiz oranları enflasyon hedefi olan %2’ye ulaşılana kadar ya bu seviyelerde ya da daha düşük seviyelerde kalacak (daha da fazla faiz indirim ufukta görülüyor)
- Net varlık alımları ise 1 Kasım’dan itibaren (ucu açık bir şekilde) ayda EUR 20 milyar olarak başlayacak. Evet yeniden parasal gevşeme dönemine girdik!
- TCMB, ECB derken haftaya da büyük ağabey FED’in sahne alacağını unutmayalım. Özellikle, Başkan Trump’ın dün ECB’nin faiz indirmesi ardından FED üzerinde tam saha markajı daha da arttıracağını düşünüyoruz. Daha birkaç gün önce “ne bekliyorsun faizi %0 hatta eksiye çek” diyen Trump’ın gölgesinde FED FOMC toplantısı 18 Eylül’de sonuçlanacak
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