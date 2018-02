Küresel mali piyasalarda iyimserlik sürüyor

ABD Doları’nın piyasa faizi 10 yıllık tahvillerin seyri, küresel piyasaların gidişatını tayin ediyor

Küresel mali piyasalarda iyimser olma isteği her şeye rağmen korunuyor. Geçen haftanın en önemli takip edilen başlığı, hatırlayacağınız üzere FED’in bir önceki toplantısının tutanakları idi. Tutanakların piyasalar tarafından şahin olarak yorumlanması ile, piyasaların barometresi olarak görülen ABD 10 yıllık tahvil faizleri % 2,95 ile son 4 yılın en yüksek seviyeyi test etmiş, küresel anlamda ufak da olsa bir sarsıntı yaşanmıştı. Akabinde ise, Cuma günü piyasaların daha dengeli bir seyre geçtiğini gördük. FED üyelerinden gelen tatlandırıcı kıvamında açıklamalara paralel (faiz artırımlarının kademeli olacağı), ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yeniden % 2,85 seviyesine geriledi. Tutanaklarda, 2018 yılında daha fazla artırıma ihtiyaç duyulacağına atıfta bulunulmuş, piyasalar ise 3 faiz artımından 4 kez faiz artırımına doğru yolculuğun başladığı yönünde üstü örtülü bir şekilde de olsa tutanakları uyarı niteliğinde yorumlamıştı. Ancak, piyasaların karamsar duruşu, çok kısa bir süre içinde, en ufak bir iyimserlikte bile değişebileceğini bir kez daha görme fırsatı bulduk. Bültenimizin açılış cümlesinde de belirttiğimiz üzere, piyasalar iyimser olmayı tercih ederek bardağın boş kısmından ziyade dolu kısmın görmek istiyorlar. FED’in toplantı tutanaklarındaki uyarıyı göz ardı etmek suretiyle, faiz artırımlarının kademeli olacağı yönün yapılan kominikasyonu daha kıymetli bularak, parti havasının devamına kanaat getirdiler. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 10baz puan gevşerken, borsaların haftayı sert bir yükseliş ile bitirdiklerini görüyoruz. Toparlamak gerekirse, yurtdışında var olan iyimser hava korunuyor. Piyasalar güçlü büyüme, ılımlı enflasyon ve devam eden merkez bankası desteği gibi bardağın dolu tarafını; boş olan tarafına yeğliyor: Enflasyon yaklaşıyor. Bu bakış açısının genel temayı oluşturması nedeniyle, piyasaları derinden sarsacak bir haber gelmemesi kaydı ile iyimser havanın korunmasının devam etme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Öte yandan, olumsuz bir gelişme durumunda, satış baskısını da sert olacağı unutulmamalıdır. Göstergelerin en iyi olduğu an en tehlikeli andır!



Hafta sonundan sarkan önemli bir haber ile devam edelim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’de 1 ay süreli insani ateşkes kararı aldı. Ateşkesin öncelikli hedefi Doğu Guta’ya insani yardım olacak. Bu bağlamda, ateşkes kararının Zeytindalı operasyonu için ilerleyen günlerde nasıl bir zemin teşkil edeceğini bilmiyoruz. Türkiye cephesinden gelen ilk yorumlarda ise operasyonun kararlılıkla sürdürüleceği ifade ediliyor.



Bu hafta FED’in çiçeği burnunda başkanı Powell’in, Salı ve Perşembe günleri Kongre sunumlarını takip edeceğiz. Powell'in, Yellen zamanındaki FED çizgisini korumasına daha fazla imkan tanındığını görüyoruz. Yine de, Powell’in satır aralarındaki söylemleri (mesaj anlamında) önemle takip edilecektir. Veri takviminde ise, FED’in favori enflasyon verisi olan PCE (kişisel tüketim ve harcamalar verisi) haftanın en önemli gelişmesi olarak öne çıkıyor (Perşembe).



Yeni gün başlangıcında Asya piyasalarında hava olumlu görünüyor. Kısa vadede piyasaların olumlu havasına ve olumsuzlukları göz ardı etme isteğine paralel yorum yapmak her geçen gün zorlaşıyor (irrasyonel coşku ve para kazanma hırsının riskleri gölgelemesi). USD/TL kurunda, geçen hafta söz ettiğimiz aşağıda 3,7160 ; yukarda ise 3,85 geniş aralığının içinde salınım devam ediyor. Bu bant aralığının bir yöne çok da uzun olmayan bir zaman diliminde geçilmesini bekliyoruz.