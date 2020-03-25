Kriz büyük ama yazılan reçete daha da büyük!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emnre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Takdir edersiniz her gün ekonomi ve piyasaları yazmak ve dahası bunu kolayca ve anlaşılır bir şekilde anlatmak, okuyucuyu sıkmamak, kolay bir meziyet değil.
- Bültenlerimizde, sıklıkla, tıptan veya en temelinde sağlıktan örnekler vererek, okuyucu nezdinde, ekonomi ve piyasaların daha basit anlatmaya çalışıyoruz.
- Korona virüsün öldürücü etkisinde ziyade, beraberinde getirdiği “bilinmez” veya “görünmeyenle mücadele” herkesi paranoya ve histeriye soktu. Adeta koronafobia olduk.
- Piyasa denen olgunun da en dibinde insan olduğuna göre, piyasaların irrasyonel davranışının temelinde de insan yatıyor.
- Çin kaynaklı arz şoku ile tedarik şokuna dönen dünya ekonomisine eve kapanarak talep şoku ile cevap veren hane halkı, dünya ekonomisinin adeta durmasına neden oldu.
- “Ani duruş” riskine ve yaşanan virüs krizine karşı, imdada yetişen doktorlar (küresel merkez bankaları), öyle bir reçete yazdılar ki, bugüne kadar eşi benzeri görülmedi dersek inanın abartmış olmayız.
- Tabir caizse, kriz büyük ama yazılan reçete krizden daha da büyük. Trilyonlarca paranın havada uçuştuğu, faizlerin sıfırlandığı, daha da negatife çekildiği, likiditenin kulaklardan fışkırdığı bir dönemden geçiyoruz.
- FED'in sınırsız tahvil alım taahhüdü (verdiği morfin) ve 2 trilyon doları aşan destekleme paketi üzerinde (ülkenin milli gelirinin nerdeyse %10’u) ABD cephesinde yaşanan uzlaşı, dün piyasaların “acıları” bir nebze de olsun dindirdi.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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