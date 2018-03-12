Korman Petrol hizmette

Tuzla Mağusa’da bulunan yepyeni Alpet istasyonu görkemli bir törenle açıldı!

4 milyar dolarlık aktif büyüklüğü aşan Altınbaş Holding’den aldığı güç ile büyümeye devam eden Alpet, 2018’de de yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor.

09 Mart Cuma günü saat 16:00’da,Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Korman Petrol İstasyonu Direktörü Günay Çerkez ve Altınbaş Holding Yönetim üst düzey yetkililerinin ve Alpet Kıbrıs ekibinin katılımı ile Korman Petrol İstasyonu’nun açılışı muhteşem bir kokteyl ile gerçekleştirildi.

Alpet Kıbrıs Ülke Müdürü Mehmet Fatih Toprak; “Alpet Kıbrıs 54. İstasyonu ile günden güne büyümeye devam ediyor!”

Gazimağusa Tuzla bölgesinde hizmete başlayan Korman Petrol İstasyonu’nun açılışında ilk konuşmayı Alpet Kıbrıs Ülke Müdürü Mehmet Fatih Toprak gerçekleştirdi. Her geçen gün istasyon ağına bir yenisini ekleyen Alpet Kıbrıs’ın sadece büyümekle kalmayıp çağın tüm teknolojik gelişmelerine göre daima yenilik içerisinde olduğunu belirterek; “İşbirliği sağladığımız tüm markalarımızdan da güç alarak, bugün 54. istasyonumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Daha fazla ve daha iyi hizmette sınır olmadığını bilerek, vizyonunu geniş tutan, gelişime açık ve başarıda daima emin adımlarla ilerleyen, iş insanları ile birlikte yürümek bizim için büyük bir mutluluktur.” dedi.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vakkas Altınbaş; “ Holding olarak Kıbrıs bizim her zaman önceliğimizdir.”

Alpet Kıbrıs Ülke Müdürü Mehmet Fatih Toprak’ın ardından konuşma gerçekleştiren Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vakkas Altınbaş, “Bizlere güvenerek projelerimizi hayata geçirme imkanı sunan kurum, kuruluşlara ve bizleri bugünlere taşıyan tüm çalışanlarımız ile müşterilerimize öncelikle teşekkür ederim. Bugün yeni bir işbirliği, yeni bir enerji, yeni hedefler ile 54. istasyonumuz olan Tuzla Petrol’ün açılışını gerçekleştiriyoruz. Birbirimize güvenerek, sağlam temeller çerçevesinde daima en iyi hizmet için bir araya geldik ve daha iyilerini yapacak olmamızın verdiği inançla gururla ve mutlulukla ilerliyoruz. Hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.” dedi.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, “Her çalışma alanında öncü olmak en önemli prensibimiz!”

Ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasında ciddi katkıları olduğunu ifade eden, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, “Şirketimiz yatırımlarına her zaman devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs için çalışmak, hizmet vermek bu hizmeti daha iyi yerlere taşımak bizim için çok önemlidir. Bugün burada birada olmamızı sağlayan yegane unsurlardan biri, ortak hedefler, ortak inançlar, ortak bakış açışıdır. Başarıya kenetlenmiş, aynı hedeflerle yürüyen önemli kurum ve kuruluşlar ile bir araya gelmek, işbirliği yapmak, aynı amaca hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur. Yeni istasyonumuzun tüm Kıbrıs halkına hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.” dedi.

Korman Petrol Direktörü Günay Çerkez; “Alpet Kıbrıs ile işbirliği içerisinde olmak en doğru karar!”

Korman Petrol Direktörü ve daha bir çok başarılı işlerin öncüsü olan Günay Çerkez, Alpet Kıbrıs bayisi olarak bu sektörde yer almanın, istasyon sahibi olmanın ehemmiyetine dikkat çekerek, “Kuzey Kıbrıs’ta çağın tüm gereklerini bilerek, yeniliklere daima açık, hizmet için büyük yatırımlardan asla gözü korkmayan bir marka olan Altınbaş Holding bünyesinde bulunan Alpet Kıbrıs ile yola çıkmak bizim için gurur verici. Akaryakıt sektöründe de ilkleri bünyesinden barındıran, istikrarlı büyümesi ile takdir kazanan, insan sağlığına ve çevreye büyük önem vererek hem insana, hem doğaya saygıyı önemseyen bir marka olması tercih etmemizdeki temel nedendir, bu başlı başına yeterli bir nedendir. Prensiplerim doğrultusunda verdiğim kararlar beni hiçbir zaman yanıltmamıştır. Alpet Kıbrıs ile işbirliğimiz uzun yıllar daim olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter; “Kuzey Kıbrıs’a yatırımları ile geçmişten günümüze daima gelişim sağlamış, ülkemize akaryakıt sektöründe büyük destek sağlamıştır.”

Açılışta konuşma gerçekleştiren Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 54. İstasyonun Gazimağusa ve tüm Kıbrıs için hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Kuzey Kıbrıs’a yapılan her yatırım ülkemizin ekonomik anlamda daha ileriye taşıyacağını ifade ederek, Altınbaş Holding’in Kuzey Kıbrıs’a gerçekleştirmiş olduğu yatırımların ne kadar büyük bir payı olduğunu görmemiz gerekir.Bu güzel işbirliği içerisinde gerçekleşen yeni istasyonun açılışı tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Alpet Kıbrıs, genişleyen istasyon ağı ile kesintisiz himzet sunmaya devam ediyor!

Korman Petrol İstasyonu, zengin ürün çeşitliliği ve modern altyapısı ile hizmet veriyor. Alpet Club Card’a üye olan bu istasyonda, kablosuz internet sunulan kafe ve oturma alanının yanı sıra, market ve oto yıkama hizmetleri de veriliyor. 1997 yılında hizmet vermeye başlayan Alpet, iş ortakları da dahil olmak üzere 300 kişilik dinamik bir ekiple hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Ayrıca 2018 yılı içerisinde yine hizmet ağını genişleterek birden fazla noktada yeni istasyonlarla hizmet vermeye devam edecek olan kurum, 35 adet ticari, 50 adet kurumsal kimlikli bayisi ve %100ü işbirlikli havayolu şirket portfoyüile de K.K.T.C. genelinde kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor.