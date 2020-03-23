Koopbank tüm kredilerde erteleme veya yeniden yapılandırma yapabileceğini duyurdu

Kooperatif Merkez Bankası, tüm bireysel müşteriler ile tüm ticari kuruluşların kredi taksitlerini öteleme (ödemesiz dönem) ve/veya taksit düşürme-vade uzatabileceğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, içinde bulunulan dönemde halkın yaşayabileceği finansal olumsuzluklar göz önüne alınarak Bakanlar Kurulu kararınca geçici olarak kapatılan işletmeler ile bunların çalışanlarına talep etmeleri halinde taksit ve faiz ertelemelerinin yapılabileceğini duyurdu.

Taksit öteleme veya taksit düşürmeye yönelik başvuruların ise şubeye gitmek yerine elektronik kanallar üzerinden krediler@koopbank.com ve WhatsApp 0533 8327575’ten yapılması istendi.

DİĞER BANKA ATM’LERİNDEN PARA ÇEKME ARTIK ÜCRETSİZ

Koopbank müşterileri KOOP24 banka kartları ile diğer tüm bankaların ATM'lerinden yapacakları nakit çekilişlerinde herhangi bir ücret ödemeyecek. Gerek KKTC sınırları içinde, gerekse yurt dışında bulunan tüm ATM'lerde yapılacak nakit çekilişlerindeki çekiliş ücreti Koopbank tarafından karşılanacak.

ATM’DEN GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ YÜKSELTİLDİ

ATM'lerden günlük para çekme limiti de 3 bin TL’ye yükselirken, Banka tarafında yapılan açıklamada bu limitin hesap başına(kart başına değil) geçerli olduğu ve gerek görülmesi halinde yine yükseltileceği belirtildi.

TAKSİT / FAİZ ERTELEME VE KREDİLERİN YENİDEN YAPILANDIRMASI

Bankadan yapılan açıklamada, içinde bulunulan dönemde halkın yaşayabileceği finansal olumsuzluklar göz önüne alınarak Bakanlar Kurulu kararınca geçici olarak kapatılan işletmeler ile bunların çalışanlarına talep etmeleri halinde taksit ve faiz ertelemelerinin yapılabileceği belirtildi.

Tüm bireysel müşteriler ile tüm ticari kuruluşların da kredi taksitlerini öteleme (ödemesiz dönem) ve/veya taksit düşürme-vade uzatma gibi imkânlardan yararlanabilecekleri ifade edilen açıklamada, bu yöndeki başvuruların şubeye gelmek yerine elektronik kanallar üzerinden krediler@koopbank.com ve WhatsApp 0533 8327575) yapılması istendi.

ŞUBE DIŞI KANALLAR TERCİH EDİLMELİ

Bu dönemde şubeye gelmek yerine şube dışı dijital kanalların kullanılmasının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapılan açıklamada, ATM, Çağrı Merkezi, İnternet ve Mobil Şube hizmetlerinin her zamanki gibi devam ettiği ve nakit yerine kredi ve banka kartlarının tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

EÖS İŞLEMLERİ MOBİL ve İNTERNET ŞUBEDEN ÜCRETSİZ YAPILABİLİYOR

Elektronik Ödeme Sistemi (EÖS) üzerinden para transferinin bankanın İnternet ve Mobil Şubeleri üzerinden ücretsiz yapılabildiği, müşterilerin şubeye gelmek yerine para yatırma ve kredi kartı borç ödemelerini ATM’lerden gerçekleştirebileceği açıklandı.