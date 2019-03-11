banner255
Duş Başlığını Nasıl Temizlenir?
Duş Başlığını Nasıl Temizlenir?
22 0
28 0
 
Vounus eserleri Girne’de sergileniyor
Vounus eserleri Girne’de sergileniyor
16 0
Girneliler yenişemedi
Girneliler yenişemedi
45 0
Off road yarışına Macila damgası
Off road yarışına Macila damgası
20 0
Dünyada 8 Mart böyle kutlandı
Dünyada 8 Mart böyle kutlandı
18 0
Şampiyon Karakol İlkokulu
Şampiyon Karakol İlkokulu
24 0
banner82

KKTC'de yapılacak yatırımların izlenmesi ve desteklenmesi için ofis kurulacak

banner27

banner262
KKTC'de yapılacak yatırımların izlenmesi ve desteklenmesi için ofis kurulacak
banner267

Türk-Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası (TKKTTOD), KKTC'de yapılacak yatırımların izlenmesi ve desteklenmesi için İstanbul ve KKTC'de Yatırım Destek İzleme ve Değerlendirme Ofisi (YADO) kurulmasına karar verdi.
TKKTTOD'dan yapılan açıklamaya göre, Derneğin Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Evi'nde yapıldı.
Genel Kurul'da Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, oy birliği ile yeniden derneğin genel başkanı oldu.
TKKTTOD'da Başkan Vekili Musa Karademir, Başkan Yardımcısı Erdal Can Alkoçlar, Genel Sekreter Halis Yılmaz, üyeler Bülent Alıcı, Sevda Özgöker, Ekrem Uca, Caner Yenersoy ve Zehra Bilge Eray olarak belirlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Uğur Özgöker, TKKTTOD olarak, KKTC’nin geleceğine inandıklarını belirterek, "Sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda projeler üreterek hem Türkiye’den hem de yurt dışından yatırımcı çekmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
TKKTTO yeni Yönetim Kurulu, genel kurul sonrası yaptığı ilk toplantıda, KKTC’de yapılacak yatırımların izlenmesi ve desteklenmesi için İstanbul ve KKTC'de YADO kurulmasına karar verdi.
Ofisin başkanlığına da yatırım uzmanı ve ekonomi program yapımcısı Atıl Ayaz getirildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.