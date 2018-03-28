Kıbrıslı gazeteciler BMW’yi ziyaret etti

BMW tarafından tüm dünyadaki ithalatçılarına, ülkemizde de Çangar Motors’a ülkelerindeki seçkin gazetecileri Münih’e davet edip unutulmaz bir tecrübelerini yaşamaları için büyük bir fırsat sundu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ziyarete Havadis Gazetesinden Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi, Kıbrıs Postasından Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat, Yeni Düzen Gazetesinden Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, Er Meydanı programının yapımcı ve sunucusu Mustafa Alkan katıldı.

Çarşamba sabahı Münih’e yarım saat uzaklıktaki BMW Driving Experience (BMW Sürüş Akademisinde) başlayan eğitimle BMW araçların donanımları ve güvenlik özellikleri hakkında bilgi aldıktan sonra işin asıl zevkli tarafı olan sürüş eğitimi için piste çıkıldı. Güvenli sürüş bilgileri, fren mesafe kontrolü ve yol tutuşundaki püf noktalarla iligili sürüşler gerçekleştirildikten sonra BMW 1 ve 3 Serileri ile slalom pistini en kısa sürede hatasız bitirmek için bir yarış da düzenlendi.

Perşembe sabahı BMW Welt (BMW Dünyasında) profesyonel rehberler tarafından BMW araçlar hakkında detaylı bilgilerle başlayan gezi yine hemen yan tarafta bulunan BMW Müzesinde devam etti. BMW’nun kurulduğu günden bu güne kadar bulunan tüm araç ve motorlarının sergilendiği müze büyük bir merak ve hayranlıkla gezildi.

Müze ziyaretinin hemen ardından günde 800 BMW 1 ve 3 Serisinin, 4000 motorun üretildiği Münih fabrikasında, bir aracın baştan sona nasıl üretildiğini gözlemleyen gazeteciler hayranlıklarını gizleyemedi. Araç üretiminin yüzde 80’inin robotlar tarafından gerçekleştirildiği fabrika ise günümüzden çok gelecekten gelmiş gibi görünüyordu.

Akşam yemeğinde Münih’in geleneksel restoranlarından olan Osterwaldgarten’da BMW’nin 20 yıldır KKTC’de ithalatçısı olan Çangar Motors Direktörü Mehmet Çangar’a “20’nci yıl Onur ödülü” verildi.

Ödül, BMW Bölge yöneticisi Vincenz Resmann ve Satış Müdürü Jean Francois Bernier tarafından takdim edildi. Vincenz, 20 yıldır sorunsuz bir şekilde Çangar ailesi ile önemli işlere imza attıklarını belirterek işbirliği için teşekkür etti.

Mehmet Çangar ise, plaketin kendisi için bir onur olduğunu belirterek, BMW ailesi ile bir arada olmaktan, markayı Çangar Motors bünyesinde bulundurmaktan her zaman gurur duyduklarını vurguladı.