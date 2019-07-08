Kelebek misalidir aşk. Anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük: USDTRY

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Mayıs ayından bu yana süren temkinli iyimserlik, hafta sonu Merkez Bankası başkanı Sn. Murat Çetinkaya’nın görevden alınması ile yerini yeniden belirsizliğe terk etti
- Hatırlanacağı üzere, İstanbul seçimlerinin Türk Mali piyasaları üzerinde var olan büyük bir belirsizliği kaldırması, akabinde önde gelen merkez bankalarının faiz indirimine gideceği ve küresel büyümeyi destekleyecekleri beklentisi ve en son olarak da beklenenden daha iyi geçen G20 zirvesi Türk mali piyasalarına olan yabancı ilgisini artırmıştı
- USD/TRY kuru Mayıs sonlarında test ettiği 6,24 seviyesinden yönünü aşağıya çevirerek geçen Cuma günü 5,58 seviyesine kadar gerileyerek uzun bir süredir dile getirdiğimiz 5,55 beklentimiz veya 200 günlük üssel hareketli ortalamaların geçtiği önemli teknik seviyenin kıyısına kadar gerilemişti
- Benzer bir şekilde, dolar bazında tarihinin en ucuz seviyelerinden birine gerileyen Türk hisse senetlerine yönelik başlayan ilgi ile BIST100 ana endeksi Mayıs’ın ikinci yarısında test ettiği 83bin seviyelerinden 100bin seviyesine adeta soluksuz giderek %20’ye yakın prim yapmıştı
- Kur ve hisse senedi piyasalarında olumlu seyreden havaya paralel tahvil faizlerinde de ciddi bir gerileme yaşandı. %15,72 seviyesine gerileyen yıllık enflasyona paralel TCMB’nin 25 Temmuz’da düzenlenecek olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından beklenen faiz indirimi ile 2 yıllık gösterge devlet tahvilin bileşik faizi %19 seviyesinin altına geriledi (Mayıs sonlarında %26 seviyesinde idi)
- Özelikle, G20 zirvesi sonrasında gelen açıklamaların ABD ile ilişkilerin düzeleceği beklentisi oluşturmasının ardından TL’deki satış baskısının yerini değer kazançlarına bırakması ve küresel faizlerdeki düşüş eğiliminin yanı sıra yıllık enflasyonda gözlenen sert gerilemeye paralel TCMB’nin de bu ay itibariyle faiz indirimlerine başlayacağı tahmin ediliyordu
- Hafta sonu resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sn. Murat Çetinkaya’nın görev süresinin dolmasına 10 ay kala görevinden alınması, kuşkusuz TL ve TL cinsi varlıklarda kaydedilen olumu havayı sekteye uğratacaktır.
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