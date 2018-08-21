"KDV iadesi uygulamasına başlanacak"

Vergi kaçağını önlemek, için banka ve kredi kartlarıyla alışverişe bir ay içinde KDV iadesi uygulamasının başlayacağını ifade eden Başbakan Erhürman, böylece hem KDV kaçağının önleneceğini hem de vatandaşların bir miktar katkı almış olacağını belirtti

Ekonomide yıllar içinde oluşan ancak bugüne dek çözümlenmemiş, çözümlenememiş sorunlar bulunduğuna işaret ederek buna özel sektörde sadece yüzde 41; turizm sektöründe sadece yüzde 22 KKTC vatandaşı istihdam, yüzde 19 da genç işsizlik oranı olmasını örnek gösteren Başbakan Erhürman, "Bunlar son derece çarpık bir ekonomik modeli gösteriyor. Döviz krizi aşılınca da bu ülkede toplumsal seferberlik bitmeyecek. Vatandaş istihdamı kampanyası başlatmak zorundayız. Vatandaşın daha çok çalışması, katma değer üretmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Erhürman, ithalat-ihracat arasındaki büyük açığa da değinerek, ülkenin 100 milyon Dolar ihracatına karşılık 1 milyar 800 milyon Dolar ithalatı olduğunu, bu korkunç uçurumun turizm gelirleriyle kapatılmaya çalışıldığını ancak arzu edilen kadar kapatılamadığını belirtti.

Bu alandaki çözüm önerilerini sıralarken, kümeleşen üreticilerle turizm sektörü arasında sözleşmeler yapılarak ürünlerin adeta ihraç edilmiş gibi addedilmesi, planlı şekilde navlun desteğine ihtiyaç duymadan turizm sektörüne yönelik üretim ve ülkede tüketimin sağlanabileceğini kaydetti.

"TOPLUMSAL SEFERBERLİK DARBOĞAZDAN ÇIKINCA DA DEVAM EDECEK"

Erhürman, "Bu toplumsal seferberlik, bu darboğazdan çıkınca da devam edecek. Üreten yok olmaz diyen biziz. Daha çok üreteceğiz, turizmde daha çok tüketeceğiz" diye konuştu.

BANKA VE KREDİ KARTLARIYLA ALIŞVERİŞE VERGİ İADESİ

Vergi kaçağını önlemek, için banka ve kredi kartlarıyla alışverişe bir ay içinde KDV iadesi uygulamasının başlayacağını ifade eden Başbakan Erhürman, böylece hem KDV kaçağının önleneceğini hem de vatandaşların bir miktar katkı almış olacağını belirtti.

Uygulanan tüm teşviklerin de şu anda ilgili bakanlıklarda masaya yatırıldığını ifade eden Erhürman, bunun illa ki birtakım yerlerin teşviklerini kesmek amacıyla değil ama teşvikleri doğru yerlere kaydırmak amacıyla yapıldığını; teşviklerin KDV yaratan alanlara kaydırılacağını vurguladı.

Hükümetin açıkladığı önlemler paketinin Cumhuriyet Meclisi'nde de tartışmaya açıldığını hatırlatan Erhürman, Meclis'teki toplantının beklentilerini çok da karşılamadığını ancak yine de öneri geliştiren milletvekillerinin hakkını yemeyeceğini söyledi.

"BALTALARI TOPRAĞA GÖMME ZAMANIDIR"

"Baltaları toprağa gömme zamanıdır, el ele verme zamanıdır, bu toplumsal seferberliğe katılma, elleri hep birlikte taşın altına koyma zamanıdır" diyen Başbakan Erhürman, Türkiye'nin KKTC'ye yönelik kaynaklarının yeterince kullanılmadığı eleştirilerini de yanıtladı.

Erhürman, 30 Temmuz 2017'de alt yapı projelerine ayrılan paranın harcanma oranı yüzde 13 iken tam bir yıl sonra kendi hükümetleri döneminde bu oranın yüzde 20.87'ye; reel sektör için ayrılan kaynağın kullanım oranı geçen yıl yüzde 20 iken bu yıl 36.27'ye yükseldiğini ifade etti.

Başbakan Erhürman, rakamların, arzu edildiği kadar çok olmasa da, geçen yıla göre kendi hükümetleri döneminde TC kaynaklarını kullanma oranlarının arttığını gösterdiğini vurguladı.

TÖREN, FUAR, AĞIRLAMA KALEMLERİNDE TASARRUF

Bütçedeki "tören, fuar, ağırlama giderleri" kalemlerinde tasarrufa gidildiğini, Temmuz 2017'de bu alana ayrılan kaynağın yüzde 36.9'u; bu yılın aynı döneminde ise yüzde 17.3'ünün kullanıldığını açıklayan Başbakan Erhürman, yüzde 50'ye yakın tasarrufun zaten gerçekleşmiş olduğunu bildirdi.

Erhürman, sabit sermaye yatırımlarının da 2017'nin ilk 6 ayında 560 milyon TL iken kendi hükümetlerinin 6 ayında 1 milyar 318 milyon TL olduğunu yani iki katına ulaştığını belirterek, gerçekleşmesi beklenen ilave istihdamın da geçen yıl 890 iken bu yıl 1694; ilave yatak sayısının ise geçen yıl 1398 iken bu yıl 3bin 408 olduğunu açıkladı.

Hemen hemen iki kat artış olduğunu ancak bunların kendilerini tatmin etmediğini, elbette daha fazlasını yapacaklarını kaydeden Erhürman "Türkiye kaynaklarını daha fazla verimli kullanacağız. Daha fazla ihaleye girilecek, sabit sermaye yatırımı yapılacak" dedi.

"TC'den ayrılan reform destek ödeneğini kullanın" eleştirileriyle ilgili de açıklama yapan Başbakan Erhürman, şu anda 18 yasa tasarının Meclis'e gönderildiğini belirtti ve özetle şöyle konuştu:

"BİZ ÇALIŞIYORUZ... ÖZVERİYİ BEN DEĞİL BAŞKALARI YAPSIN DEME LÜKSÜMÜZ YOK"

"Evet biz çalışıyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik darboğazdan, olağan dışı dönemden geçiyoruz ve olağan dışı tedbirler almak, olağan dışı tutumlar sergilemek zorundayız. Evet özveri ama ben değil başkaları yapsın deme lüksümüz yoktur. Ben bu krizi kişisel fırsata çevireyim deme lüksü yoktur. Kuru kalabalık değil bir halk, bir toplum olduğumuzu, birlikte el ele aşabileceğimizi gösterme, ben değil biz deme günüdür."

Bayrama hiç de arzu etmedikleri koşullarda girileceğini kaydeden Başbakan Erhürman, bayramların dayanışma anlamına geldiğini, dar gelirlilerle dayanışma, seferberlik içinde olunması çağrısı yaptı.

"Karınca kararınca hepimiz özveriyi göstereceğiz. Bayrama arzu etmediğimiz koşullarda giriyoruz ama hepimizin, tüm yurttaşların bunların altından kalkacağına yürekten inanıyorum" diyen Erhürman, ülkenin içinde bulunduğu darboğazdan seferberlik duygusuyla, yüzünün akıyla çıkacağına inancının tam olduğunu, hükümet olarak bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da çalışacaklarını vurguladı.

Başbakan Erhürman konuşmasının sonunda halkın bayramını kutladı.