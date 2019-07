"Kayıt dışılığı önlemek için radikal kararlar alınacak"

Kayıt dışı rakamın yüzde 30’un üzerinde olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, her gün kayıt dışı kişilerin yakalandığını, bunların ülkeye nasıl geldiklerinin belli olmadığını, hiçbir kaydın olmadığını ifade etti ve radikal kararlar alınacağını söyledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu kayıt dışı çalışmayı önlemek için yapacaklarını anlattı ve “Radikal kararlar alacağız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Güneş TV’de “Parantez” programına katılarak, asgari ücret, çalışma hayatı, bakanlığın proje ve çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

“RADİKAL KARARLAR ALACAĞIZ”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Faiz Sucuoğlu, çalışma yaşamı ve kaçak yaşam ile ilgili yaptığı açıklamasında şu anda 111 bin 626 sigortalının olduğunu, buna ek olarak 34 bin emekli sigortalıların olduğunu ifade etti.

Rakamları ortaya koyarak açıklamasına devam eden Sucuoğlu, 2010 yılında 3. Ülkelerden gelen işçi sayısının 2 bin 917 kişi olduğunu ve 2018 yılında bu rakamın 10 bin 657’ye ulaştığına dikkat çekti.

Sucuoğlu, “Türkiye’den de 2010 yılında 27 bin 792 işçi kayıt altındayken, bu rakam, 2018 yılında 33 bin 255’e çıkar ancak 3. dünya ülkelerinden gelen rakama bakıldığında 5 kat farkın olduğunu görüyoruz” dedi.

Kayıt dışı rakamın yüzde 30’un üzerinde olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, her gün kayıt dışı kişilerin yakalandığını, bunların ülkeye nasıl geldiklerinin belli olmadığını, hiçbir kaydın olmadığını ifade etti ve radikal kararlar alınacağını söyledi.

“TÜRKİYE BACAĞINI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Türkiye İŞ-KUR ile yapılan çalışma hakkında da bilgi paylaşan Bakan Sucuoğlu, şu an bu çalışma için Bakanlık Müdürü ve Müsteşarın Ankara’da olduğunu, bu başlık altında yoğun çalışma olduğunu söyledi.

Hayata geçirmeyi planladıkları çalışma ilgili bilgi de aktaran Sucuoğlu, “Türkiye ile oluşturacağımız sistemle birlikte, Türkiye’nin her hangi bir yerinden bu yönde çalışmaya hazır olan kişilerin bilgileri gelecek ve KKTC’ye gelmeleri sağlanacak. Vasıflı kontrol altında bir işlem olacak ve bu çalışma Türkiye ile birlikte olacak” dedi.

“3. DÜNYA ÜLKELERİNDEN GELEN 4-5 YIL ÇALIŞIP DÖNECEK”

Faiz Sucuoğlu 3. Dünya ülkelerinden gelen çalışanlar için de şu değerlendirmede bulundu; “3. dünya ülkesinden gelen işçi bilecek ki, 4 veya 5 yıl burada çalışıp ülkesine gidecek, ömür boyu kalmayacak. Bunun nedeni ise, gelen işçi bir süre sonra eşi ve çocuklarını da buraya getiriyor ve ülkenin kaldırabileceği kapasite ortada. Özellikle eğitim ve sağlıkta zafiyetler yaşıyoruz. Kendi vatandaşımızı neredeyse 2. Sınıf hale getirdik. Bunu önüne geçeceğiz”

“AF GÜNDEMİMİZDE”

Af ile ilgili bir soru üzerine de Bakan Sucuoğlu “ İnsani olarak hizmet verebilmemiz için kayıt altına almamız gerekiyor” diyerek, affın gündemlerinde olduğunu ve ağustos sonu eylül başı gibi affın çıkmasının hedeflendiğini belirti. Sucuoğlu, kayıt dışılığı kayda almak için çalıştıklarına dikkat çekerek, bunu hayata geçireceklerini söyledi.

“KARA LİSTEYE ALDIK”

Daha önceki programlarda da dile getirdiği “kara liste” konusunu yineleyen Sucuoğlu, Kayıt dışılığın Güney Kıbrıs’a kaydığını da söyleyerek, “bu iş İnsan emeğini sömüren bir sisteme gidiyor. Bu işle uğraşan ve para kazanan isimleri tespit ediyor, kara listeye alıyoruz. İnsanları çalıştırmak için buraya getirip, ücret alıp kendi haline bırakıyorlar. Kara listeye aldığımız isimlere yabancı uyruklu işçi getirme işlemini durduruyoruz” şeklinde konuştu.

“YARISINI BİZ ÖDEYECEĞİZ”

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bir soruya da Sucuoğlu, “Sağlık Bakanlığı döneminde de üzerinde çalıştığımız bir konuydu, geldiğimiz gün itibariyle önümüze getirdik, bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama istediğimiz şekilde gitmedi ama hızlandıracağız. Yıl sonuna kadar bakanlığımızı ilgilendiren kısmı bitireceğiz. Şu an tabipler birliği ile görüşme olacak, genel sağlık sigortasına gidecek yolun ilk adımını atıyoruz, radyolojik tetkikler konusunda bunu sigortalılara açıyoruz. Örneğin MR çektiniz ve ücreti 100 tl, bunun yarısını biz ödüyoruz. Tüm sigortalılar istediği yerde muayene olacak, 3. Aşama da ameliyatlar gelecek. Peyderpey adımlarımızı atacağız” şeklinde cevap verdi.

ASGARİ ÜCRET HAKKINDA…

Bakan Sucuoğlu, Asgari Ücret Komisyonda yapılan birinci toplantıda fikirlerin ortaya konulduğunu, bir veya iki toplantıya daha ihtiyaç duyulduğunu ve fikirler olgunlaştıktan sonra asgari ücretin tespitinin yapılacağını dile getirdi. “Amacımız rakamı oy birliği ile geçirmek” diyen Bakan Sucuoğlu, işveren ve işçi temsilcileriyle ortak payda ve rakamda buluşmak istediklerini ifade ederek, ay sonu ve ya diğer ayın başında son toplantıyla sonucun ortaya çıkabileceğini düşündüğünü söyledi.

“1974 HAREKATINA BORÇLUYUZ”

Faiz Sucuoğlu son olarak 1974 Mutlu Barış Harekatı ile ilgili konuşarak sözlerini şu şekilde noktaladı; “Şu anda konuşabiliyorsak, projeleri tartışabiliyorsak, yaşayabiliyorsak, bunu 1974 Mutlu Barış Harekatına borçluyuz. Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğünü kazandığı bir gün. Dedelerimiz babalarımız ‘ya taksim ya ölüm’ derdi. Dağınık yaşamın aksine KKTC’de belli bir bölgede bağımsız halk olma yeteneğini kazandı. Sonra KKTC kuruldu. Tanınmasak ta devletin gereğini yapan gerçek bir devletiz. 1974, bizlerin doğum yıl dönümüdür. KKTC bizim zenginliğimizdir. 1974’te kaybetme kaderi değişti. Herhangi bir görüşmede eşitlik temelinde hareket edebiliyorsak bunu Cumhuriyete borçluyuz. Kıymetini bileceğiz”.

