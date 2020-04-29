Karşılıksız çek patlaması

Koronavirüsü nedeniyle çeklerin ibraz sürelerinin Temmuz’a kadar ertelenmesi ile birlikte, piyasada nakit akışı durma noktasına geldi. Piyasadan alacağı olan binlerce kişi büyük mağduriyet yaşıyor. Ülkedeki zengin işadamlarının bile cüzi miktardaki çekleri geri dönüyor

HALKIN SESİ-Özel

Ülkede karşılıksız çek sayısı ve tutarı her geçen gün artıyor. Korona virüsle zaten büyük bir darbe alan iş dünyası, bu konudan da son derece tedirgin.

Artık çeke güven kalmadığını vurgulayan iş çevreleri, bu konuda hükümetin bir an evvel caydırıcı tedbirler almasını bekliyor.

Koronavirüsü nedeniyle çeklerin ibraz sürelerinin Temmuz ayına kadar ertelenmesi ile birlikte, piyasada nakit akışı durma noktasına geldi. Karar sonrası parası olanlar da çeklerini ödememeye başladı.

Ödeme güçlüğü yaşayan şirketler için getirilen bu uygulama sonrası, hemen hemen bütün çekler ödenmemeye başladı. Milyarlarca liralık para akışının sağlandığı çek sistemindeki tıkanma nedeniyle piyasada nakit sıkıntısı hızla büyüyor.

Özellikle piyasadan alacağı olan binlerce kişi büyük mağduriyet yaşıyor.

Birçok çekin karşılıksız çıktığı ve bazı iş çevrelerinin elinde on binlerce lira değerinde ödenmemiş çek kaldığı öğrenildi.

Ülkenin önde gelen bazı büyük şirket sahiplerinin de 3 bin-5 bin TL değerindeki çeklerini bile Temmuza ertelemesi nedeniyle bu şirketlerden alacağı olanlar çok zor duruma girdi.

HALKIN SESİ’ne ulaşan çek mağdurları, “Alacaklı olanlar da alacağını alamadığında o da kendi borçlarını ödeyemeyecek. Yeni bir yasal düzenleme gerekiyor” dedi.

Hükümetin bu kararını yeniden gözden geçirmesini isteyen alacaklılar “Kötü niyetli insanlar, bunu kullanıyor ve borçlarını ödemiyor. Kimseden tahsilat yapamayınca biz de borcumuzu ödeyemiyoruz” diye isyan etti.

Küçük ve orta boy işletmelerin böyle giderse büyük işletmeler tarafından adeta yutulacağını vurgulayan alacaklı kesimler, bu konuda acilen çözüm üretilmesini talep etti.

Ülkede zengin işadamlarının hatta vergi rekortmeni listesinde yer alan kişilerin bile cüzi miktardaki çeklerinin geri döndüğünü anlatan alacaklı çevreler “Böyle giderse biz batacağız” diye tepkisini dile getirdi.

İş çevreleri şöyle dedi:

“Esnaf, tüccar, işadamı alacağı konusunda güvencede değil. Paradan sonra ticari hayatın en önemli tedavül aracı çek ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması kaçınılmaz. Bu kadar önemli bir piyasa aracı olan çek ile alakalı yeni bir düzenleme yapılmaması ticari hayati sekteye uğratır, ekonomik ve sosyal barışı bozar, ticari canlılığı ortadan kaldırır. Karşılıksız çeklere karşı alacaklıyı koruyacak yeni bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yeni bir yasal düzenleme olabileceği gibi risk sigortası da olabilir. Çeklerin sigortalanması demek ticari yaşamın devam etmesi, esnafın, tüccarın, işadamının gönül rahatlığıyla işine devam etmesi demek. Alacaklının hakkının korunması yönünde biran evvel harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyor, ilgili kurumların iş dünyasının bu mağduriyetini ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atacağına inanıyoruz."