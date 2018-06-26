Kalkınma Bankası Ticaret Odası'nı bilgilendirdi

KKTC Kalkınma Bankası yetkilileri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda (KTTO) bilgilendirme toplantısına katıldı.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, KTTO’nun 55’inci Dönem Meclisi’nin 8’inci toplantısı öncesinde gerçekleşen bilgilendirmede, KKTC Kalkınma Bankası 2018 Plasman Programı ve Kredi Portföyü hakkında KTTO Meclis üyelerine bilgi verildi.

KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim’in de açılış konuşması yaptığı bilgilendirme toplantısında, Kalkınma Bankası Genel Müdür Danışmanı Belgin Özoğul sunum gerçekleştirdi.

Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar’ın da yer aldığı toplantıda, Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutçu ve Genel Müdür 2. Yardımcısı İrem Ataman soruları yanıtladılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.Mustafa Besim, önce dünyadaki diğer kalkınma bankaları hakkına üyeleri bilgilendirdi. Amaçlarının bilgi paylaşarak, banka vasıtası ile geliştirilebilecek kredi programları ve ürünleri hakkında görüş ve öneriler almak olduğunu belirtenBesim, KKTC Kalkınma Bankası’nın kaynaklarına da değinerek, bunun kullanılabilmesi için iş insanlarımızdan proje beklediklerini söyledi.

Moderatörlüğünü KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos’un yaptığı toplantı Kalkınma Bankası Genel Müdür Danışmanı Belgin Özoğul’un sunumu ile devam etti ve soru cevap bölümüne geçildi.

Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar’ın da katıldığı toplantıda, KTTO 55’inci Dönem Meclis üyelerinin sorularını Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutçu ve Genel Müdür 2. Yardımcısı İrem Ataman cevaplandırdılar.

KKTC Kalkınma Bankası yenilenebilir enerji, soğuk depolama, ambalaj tesisleri gibi projelere kredi verdiklerini belirterek, bunlar dışındaki önerileri talep ederken; KTTO 55’inci Dönem Meclis üyeleri de döviz yükselmeden önce döviz ile verilen kredilerin, bugünkü ödeme şartları konusunda bilgi istediler.