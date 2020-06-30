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İlk yarı bugün bitiyor. USDTRY’nin yalnızlığı da son bulabilir

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İlk yarı bugün bitiyor. USDTRY’nin yalnızlığı da son bulabilir

İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:

  • Her ne kadar yeniden artış eğilimi gösteren vaka sayıları rahatsızlık yaratsa da, (Texas, California, ve Los Angeles’de hastaneler yetersiz kalmaya başlamış), piyasaları motive eden yegane unsurun para, para, ve para olduğunu görüyoruz.
  • Dün sabah saatlerinde, piyasalar, genel hatları ile satıcılı bir görünüm arz etse de, günün ilerleyen saatlerinde bu etki yerini iyimserliğe terk etti. Bu toparlamada otoritelerden yeni finansal destekler gelebileceği beklentisi etkili oldu.
  • Devletlerden gelecek ucuz, uzun vadeli ve bol likiditenin yanı sıra, aşı çalışmalarına yönelik olumlu beklentiler/haberler de piyasaların yüzünü güldürüyor.
  • Dün okuduğumuz haberlerde, Çin'in aşı üreticisi Kongşinuo Biologics, deneme sürecinde bulunan yeni tip Covid-19 aşısını, Çin Halk Kurtuluş Ordusunda kullanılmaya başlandığını bildirdi. Öte yandan, Hindistan'ın Bharat Biotech'in geliştirdiği virüs aşısının insanlar üzerinde denenmesine onay verilmiş.
  • Cuma gecesini %2-3 düşüşle tamamlayan ABD borsaları, dün neredeyse kayıplarını telafi etti! Böylelikle, yurtdışında gün boyu esen olumlu hava, içeride Türk Mali piyasalarına da sirayet etti. Borsa cephesinde endeks günü %1 artıda tamamlarken, USD/TRY kuru 14 iş günüdür 6,84-6,85 bandındaki yatay hareketini korudu.
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni

 

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