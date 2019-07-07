Hedef, 150 bin öğrenci

Başbakan Tatar, ülkede öğrenci sayısının 100 bini geçtiğini, ancak hedefin 150 bin olması gerektiğini söyledi

Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı’nda konuşan Başbakan Ersin Tatar, "Hükümet olmak kolay değil, biraz şans biraz kısmet ister" dedi ve dövizdeki düşüşü örnek verdi.

"Türk hükümeti de yanımızda" diyen Tatar, Oktay ve Hisarcıklıoğlu'na her zaman KKTC'nin yanında olduğu için teşekkür etti.

Tatar, ülkede öğrenci sayısının 100 bini geçtiğini, ancak hedefin 150 bin olması gerektiğini, bu konuda üniversitelerin altyapısının yeterli olduğunu söyledi.

Mali disipline önem verdiklerini, hayat pahalılığı kesintisini örnek vererek bazı tedbirleri almak zorunda olduklarını söyleyen Tatar, şöyle devam etti:

"Ekonomi büyütemezsek, öğrenciyi yatak kapasitesini artırmazsak, enerji sorununu çözemezsek, suyu tarıma veremezsek gelişemeyiz.

Ülkede reformlar için istikrarlı hükümetler gerekli. Kamu Reformu için Meclis birlikte çalışmalı. Ülkede refah, ekonomi birlikte çalışarak geliştirilebilir.

Dünyada başarılı olan Kıbrıslı Türkleri ülkeye çekebilmeli, hep birlikte ülkeye sahip çıkmalı ve geliştirmeliyiz.

Yarım asırdır Kıbrıs Türk halkı büyük bir başarı öyküsü yazmıştır.

Turizm, eğitim, su projesi ülkenin marka değerini artırdı. Elektriğin ucuzlatılması için de çalışıyoruz.

Girişimcilik ruhu hükümetimiz tarafından desteklenecek. Bu forum inşallah hayırlara vesile olur."

Tatar, "Türkiye her alanda yanımızda olduğu sürece KKTC devleti de her alanda gelişecektir" dedi.

Başbakan Tatar, hükümetin burada alınacak kararların arkasında duracağını ve ülkede refahın artırılması için birlik - berberlik içinde çalışarak geleceğe, gençliğe sahip çıkacaklarını söyledi.

