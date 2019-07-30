Hayat aldığımız solukla değil, soluk kesen anlarla ölçülür

- TCMB’nin "bazukayı çekerek" sert faiz indirimi ardından Türk Mali piyasalarında adeta soluk kesen bir ralli yaşanıyor.
- TCMB’nin faizleri daha da indireceği ve devamında önde gelen küresel merkez bankalarının da parasal koşulları gevşeterek küresel ekonomiye destek sağlayacağı beklentisi ile, TL ve TL cinsi varlıklar iyimser tarafta işlem görmeye devam ediyor.
- Mayıs ayında %26 seviyesinde olan 2 yıl vadeli gösterge devlet tahvilinin bileşik getirisi dün %16 seviyesine geriledi. TCMB’nin yılın geriye kalan 3 toplantısında da faiz oranlarını indireceği beklentisi ile özellikle tahvil tarafına yönelik alım iştahı hız kesmeden devam ediyor.
- Tahvil piyasasında gerileme, swap faizlerini de aşağıya çekerken, TCMB’nin ortalama fonlama faizi dün itibarı ile %20,87 seviyesine geriledi. Bankaların da hızlı bir şekilde faiz oranlarını aşağıya doğru çekmeye başladığını not etmek gerekiyor.
- Elbette, yılbaşından bu yana 20 milyar dolar alan hane halkının doyum noktasına ulaşması, artan turizm gelirleri ile bollaşsan döviz, durmaya yüz tutmuş ekonomi nedeniyle cari fazlaya dönen ödemeler dengesi istatistikleri ve haliyle sönen döviz talebi, kur cephesinde aşağı yönlü baskı kuruyor
- TCMB Başkanı’nın görevden alınması ile 5,8250’ye ; TCMB’nin politika faizini 425 puan indirmesi ile ilk tepki olarak 5,77’lere fırlayan USD/TRY kuru, S-400 krizinin şimdilik önem sırasından bir basamak inmesi, yaklaşan bayram tatili, FED’den yarın beklenen faiz indirimi derken kur cephesinde ani ve soluk kesen bir geri çekilme görebileceğimizi öngörüyoruz (bakınız grafik)
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.