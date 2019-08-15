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Gürcafer'den Girne Tapu Dairesi çalışanlarına destek

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Gürcafer'den Girne Tapu Dairesi çalışanlarına destek
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Girne Tapu Dairesi çalışanlarının, sahte evrakla üzerine mal geçirme davasıyla alakalı olarak yaşanan gözaltılardan dolayı yaptıkları greve destek belirtti. 
Gürcafer,  yazılı açıklamasında,  Daire çalışanlarının yaşadığı gözaltı olaylarının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, Girne Tapu Dairesi amir ve çalışanlarının, tüm eksiklik ve olumsuzluklara rağmen, ortaya koydukları hoşgörülü ve özverili çalışmaların Birlik üyeleri tarafından her zaman takdirle karşılandığını ifade etti.
Gürcafer, “Böyle bir muameleyi hak etmeyen çalışanların haklı tepkilerini yürekten destekler, devleti en büyük gelir kapısı olan tapu dairelerine gereken önemi göstermeye davet ederiz” ifadelerini kullandı.

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