Gerçek kişilerin 100 bin dolar üstü döviz alımlarına bir iş günü valör uygulanacak

- İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün akşam saatlerinde bankalara gönderdiği yazıda 100 bin dolar üstü döviz alan gerçek kişilere dövizleri ertesi gün verin kısıtı koydu. Yazıda, finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını ve olası spekülatif işlemlerin önlenmesini teminen alındığı belirtildi
- Hatırlanacağı üzere, geçen hafta da, satılan döviz üzerinden 1/1000 BSMV vergisi getirilmişti. Son verilere göre, gerçek ve tüzel kişilerin toplam Döviz Tevdiat Hesaplarının (DTH) 181 milyar dolar ile tüm zamanlarım zirvesinde yer aldığını hatırlatalım. BDDK’nin almış olduğu kararı, okuduğumuz kadar ile sermaye kontrolüne yönelik endişe yaratmaktan öte bir yarar sağlamayacak gibi görünüyor. Etkisinden ziyade yarattığı izlenimin olumsuz olacağını düşünüyoruz
- Türk mali piyasaları içsel siyasi faktörlerin getirdiği sıkıntıların yanı sıra, TCMB’nin azalan döviz rezervleri ; dışarda ise ABD-İran gerilimi ve gündemi meşgul eden S400 füze alımı arifesinde gergin bekleyişini devam ettiriyor
- Olumlu bir hikayesi olmayan ancak çok ucuzlayan Türk mali piyasaları, artan risk primi ile küresel sıcak paranın uğrak noktası olmaktan son dönemlerde çıktı. Son verilere göre, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi ve tahvil portföyü, yerel seçimlerden bu yana 2,5 milyar dolar azaldı
- Güven tesis edici ve risk primini düşürücü adım ve tedbirlere ciddi anlamda ihtiyaç duyulduğu bir ortamda, son günlerde yasaklayıcı veya caydırıcı yönde alınan önlemlerin yarardan çok zarar verebileceği üzerine pek çok yorum okuyoruz
- Türk Lirası’nın dolar karşısında geçen yıl %30; bu yıl ise Arjantin Pezosu’ndan sonra %12 ile en çok değer kaybedengelişmekte olan ülke para birimi olması; yurtiçi yerleşiklerin TL’den çıkarak dolara yönelmeleri ve artan ters para ikamesi, yani dolarizasyon karşısında getirilen BSMV ve valör uygulamasının piyasalarda olumlu yönde bir etki doğurmayacağını düşünüyoruz
- Kamu bankalarına TCMB’nin görevini üstlenerek döviz satması, hazine ihalelerinde faizleri düşük tutmak için teklif verilmesi, TCMB’nin azalan döviz rezervlerini yurtiçi bankalar ile döviz swap işlemi ile kapatmak suretiyle izaha muhtaç bir muhasebe yapılması, özetle kurala dayalı olmayan şeffaflıktan uzak politikaların, döviz kuru üzerinde istenilen ölçüde fayda sağlamayacağınıdüşünüyoruz
- Unutmamak gerekir ki, döviz kurunun gelmiş olduğu seviye sebep değil sonuçtur
- Türk mali piyasaları dendiğinde, Türk insanını barometresi olan döviz kuru, yani USD/TRY kuru, son günlerde 6,00 - 6,06 bandında sıkışık bir seyir izliyor. Her ne kadar İstanbul seçimleri ve akabinde Rusya’dan alınacak S400 füzelerinin ABD Kongresi’nin yaptırımlarına uğrayabileceği endişesi adeta Demokles’in kılıcı gibi üzerimizde dursa da, teknik görünüm, bir miktar da düzeltme bağlamında aşağıda 5,85 – 5,95 aralığına kadar yer olduğuna işaret ediyor (bakınız grafik)
- 2012 yılında, Ericsson'u geçerek dünyanın en büyük ağ ve telekomünikasyon cihazı üreticisi konumuna gelen Huawei, ABD - Çin ticaret gerginliğinin kurbanı oldu. Google, Huawei ile olan anlaşmasını iptal ederek, akıllı cihazların Android güncellemelerini almasını engelledi. ABD’nin baskısı ile getirdiği bu dışlama, rekabet kurullarını uzun süre meşgul edeceğe benziyor
- Sabah saatlerinde, ABD ile Çin arasındaki gerilim yakından takip edilse de, Washington’un Çinli telekom ekipmanı ve elektronik üreticisi Huawei’ye yönelik geçen hafta uygulanan ticaret kısıtlamalarını geçici olarak gevşetmesinin ardından bir miktar toparlandı. Şangay borsası, Washington'un Huawei'nin 19 Ağustos'a kadar mevcut ağları sürdürmesi ve mevcut Huawei marka telefonlara yazılım güncellemeleri sağlanabilmesi için Amerikan yapımı ürünler satın almasına izin vermesinin ardından %1 yükseldi
- USD/TRY
USD/TRY kurunda son günlerde göreceli olarak yatay seyrin hakim olduğunu, hatta bir miktar da olsa aşağıya yönelme isteğinin ağrı basmaya başladığını hissediyoruz. Hatırlanacağı üzere, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ardından 6,2460 seviyesine dayanan USD/TL kuru, kamu bankalarının TCMB’nin görevini ikame ederek Asya piyasalarında, likiditenin zayıf seyrettiği saatlerde yapmış oldukları agresif satışlar (Reuters ve Bloomberg’e göre) miktarı 4,5- 5 milyar dolar, döviz uzun pozisyon taşıyan alıcıların pozisyonlarının zarar kes emrine takılmasına neden oldu. Sıralamak gerekirse (1) arzın talebin üzerinde seyrettiği, (2) gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının tüm zamanların zirvesine ulaştığı (döviz alacak TL’nin azaldığı) (3) ithalatın buz kesen iç talep nedeniyle cari açık üzerinde olumlu etki yaratarak döviz talebini kestiği bir ortamda, kurun bir yukarı yerine aşağıya yönelme ihtimalini göz ardı etmiyoruz.
Yeniden enerji toplayarak yükselişe geçmesi için aşağıda sırası ile 5,95 devamında ise 5,85 bandını hedefleyeceğini düşünüyoruz. Bugünkü teknik görüntü bizlere yukarda 6,06’lı seviyelerin ve hatta ve hatta 6,13’ kadar olası bir yükselişin formasyon sınırları içinde kalacağı ve 5,85-5,95 hareketini gölgeleyemeyeceğini düşündürüyor. 6,13 seviyesinin üzerinde gecelik kapanış ise aşağı yönlü beklentinin bittiği anlamına gelecektir.
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