"Flash Crash": Asya piyasalarında ani çöküş, güvenli limanlara hücum

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun dünya ve Türkiye borsalarıyla ilgili değerlendirmesi şöyle:

Yeni yılın ilk işlem günü, küresel mali piyasalardaki olumsuz bir hava ile başladı

Bültenlerimizde, son dönemlerde, küresel büyüyememe endişelerinin ana tema olduğunu, petrolün varil fiyatının 50 doların altına indiğini , küresel borsaların sert satış baskısına maruz kaldığını ve bununla birlikte güvenli limanlara doğru bir alım isteği gördüğümüzü pek çok kez tekrar ettik

ana tema olduğunu, , küresel maruz kaldığını ve bununla birlikte güvenli isteği gördüğümüzü pek çok kez tekrar ettik Dün bu bağlamda, küresel büyüyememe endişelerini teyit eden PMI verileri, devamında ABD teknoloji şirketi Apple’in, Çin ekonomisinde devam eden zayıflığı ve gelişmiş ülkelerde ürün yenilemelerinin yavaşlığını gerekçe göstererek, satış öngörüsünü düşürmesi, son dönemde yavaşlama eğiliminde olan küresel büyümeye yönelik endişeleri teyit etti

ve gerekçe göstererek, satış öngörüsünü düşürmesi, teyit etti ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin alımlara sahne olduğu, altının değer kazandığı, Japon Yen’ine gözlerin çevrildiği dünkü gece büyük çapta piyasa çöküşlerine sahne oldu

sahne olduğu, kazandığı, Olumsuz havanın etkilerini gün boyu hatta geceden sabaha kadar adım adım bizlere de fazlası ile hissettik. Güne 5,28’li seviyelerden başlayan USD/TRY kuru, akşamüzeri 5,40’da dayanırken, BİST100 endeksi günü % 2,6 düşüşle tamamladı. 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise yaklaşık 10 baz puan yükseldi

Gün boyu değer kaybeden Türk Lirası, gece ise küresel endişelerin gölgesinde kontrolden çıktı . Satış baskısının arkasında küresel endişelerin ötesinde somut bir neden sığdıramasak da, TL’nin kırılgan hali dün sabaha karşı yaşanan ani piyasa çöküşünde bir kez daha kendisini belli etti: USD/TRY kuru dakikalar içinde büyük bir satış baskısına maruz kalarak 6,06 seviyesine varan bir satış baskısı ile karşı karşıya kaldı (bakınız grafik)

. Satış baskısının arkasında küresel endişelerin ötesinde somut bir neden sığdıramasak da, TL’nin kırılgan hali dün sabaha karşı yaşanan ani piyasa çöküşünde bir kez daha kendisini belli etti: USD/TRY kuru dakikalar içinde büyük bir satış baskısına maruz kalarak 6,06 seviyesine varan bir satış baskısı ile karşı karşıya kaldı (bakınız grafik) Gelişmelerle paralel, ABD’de hisse senetlerinin vadeli işlemleri sabah erken saatlerde günü % 2’ye yakın düşüşle karşılıyor. Güvenli limanların bu sabah da talep gördüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. YEN dolar karşısında 105 seviyelerine kadar geriledikten sonra dalgalanırken, ons altın, son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 1,290 usd/ons yükseldi. 10 yıllık ABD devlet tahvil getirileri ise % 2,63 düzeylerine gerileyerek riskten kaçışı gösteriyor

karşılıyor. Güvenli limanların bu sabah da talep gördüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. YEN dolar karşısında 105 seviyelerine kadar geriledikten sonra dalgalanırken, ons altın, son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 1,290 usd/ons yükseldi. 10 yıllık ABD devlet tahvil getirileri ise % 2,63 düzeylerine gerileyerek riskten kaçışı gösteriyor Bugüne döndüğümüzde, Türk mali piyasalarında sabah saatlerinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları günün en önemli gündem maddesini teşkil ediyor. Enflasyonunun aylık bazda % 0 düzeyinde kalacağı ve böyle bir gerçekleşme ile 2018 yılı TÜFE enflasyonunun yılı % 20 seviyesinin hemen altında tamamlayacağını düşünüyoruz

günün en önemli gündem maddesini teşkil ediyor. Enflasyonunun aylık bazda % 0 düzeyinde kalacağı ve böyle bir gerçekleşme ile 2018 yılı TÜFE enflasyonunun yılı % 20 seviyesinin hemen altında tamamlayacağını düşünüyoruz USD/TRY kuru her ne kadar gece 6 seviyesinin üzerini test etmesi ardından sabah erken saatlerde kayıplarını telafi ederek 5,40 seviyesini geri dönse de, geçmiş tecrübe der ki, görülen seviyeler teknik olarak hedef sahasına girmiş olabilir!(bakınız grafik)



ISO / Markit PMI



Büyümenin en sağlam ÖNCÜ göstergesi olan ve Markit / ISO sponsorluğunda hazırlanan imalat sanayi PMI endeksi, Aralık ayında 44.2 değerini aldı (Kasım 44.7). 50 seviyesinin altı daralma anlamına geliyor. Ekonomik yavaşlamanın Aralık ayında da devam ettiğini teyit eden bir veri ile karşı karşıyayız.







Kaynak: İSO





USD/TRY



Dün gün boyu değer kaybeden USD/TRY kuru, gece geç saatlerde Japon YEN’de yaşanan hareket ile ciddi anlamda satış baskısına maruz kaldı. EUR/USD paritesi, dün açıklanan zayıf PMI verileri ile 1,13 seviyelerinin diplerine gevşerken, GBP/USD paritesi Brexit belirsizliğinin yükü omuzlarında dün akşam bir kez daha hissetti: GBP/USD paritesi 1,2430 seviyelerine kadar adeta çöktü!



Yendeki değerlenmeye karşın, dolar endeksi (DXY) önde gelen para birimlerinde yaşanan düşüşle yükselirken, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde de satışlar hissedildi. Çin’deki gelişmelerinden en fazla etkilenen para birimi ise Avusturalya doları oldu.



Tüm bu küresel piyasa gelişmelerine paralel, USD/TRY kuru güne başladığı 5,28 seviyesine nazaran gece geç saatlerde 6 seviyesinin üzerine yükseldi. Geçmiş tecrübelerin ışığında, her ne kadar akşamki satışını büyük kısmı telafi edilse de, grafiklerde iz kaydı kaldı. En ufak bir negatif haber akışında, USD/TRY kuru yeniden dün akşamki seviyeleri test etmek isteyebilir.