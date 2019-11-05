Enflasyon 3 yılın en düşüğünde. "Kış" şimdi başlıyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük değerlendirmesi şöyle:
- Küresel piyasalarda dün iyimser bir seyir görüldü. Financial Times haberine göre, ABD-Çin ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser beklentiler, küresel piyasaların kavuzu konumunda ABD borsalarını tüm zamanların zirvesine taşıdı!
- Financial Times’a göre, 112 milyar dolar tutarında Çin malına yönelik 1 Eylül'de konulan %15 oranındaki gümrük vergisini Trump yönetiminin geri çekmeyi değerlendirdiği haberi, risk iştahını körükledi
- Bir tarafta FED’den gelen yılın üçüncü faiz indiriminin yarattığı riskli varlılara yönelik ilgi, diğer tarafta ABD-Çin ticaret savaşlarında yaşanan “happy ending - mutlu sona” doğru gidişat, hisse senedi piyasalarını uçurmuş
- Halen daha anlaşmanın altında ıslak mürekkep görmesek de, beklenti yönetiminin her geçen biraz daha iyiye gitmesi, piyasaların arkasında ana itici unsur olmaya devam ediyor
- ABD borsalarını rekora koşturan bu gelişme ardından sabah saatlerinde Pasifiğin diğer tarafında da iyimser bir hava hakim. Asya hisse senedi piyasalarında genele yayılan koyu yeşil bir renk görülüyor. Gösterge endeks Tokyo borsası %2’ye yakın yükselişle başı çekerken, iyimserliğin bugün Avrupa seansına da yayılmasını bekliyoruz.
- Ticaret anlaşmasında mutlu sona doğru sürecin ilerlemesi sanıldığının aksine dolar açısından oldukça iyimser bir gelişmedir. Dolar endeksi dün 97,5’e ; ABD 10 yıllık devlet tahvil getirileri de %1,80 düzeyine hafifçe yükseldiğini not edelim
- Dün Türk mali piyasaları günün ilk yarısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verisini takip etti. Ekim ayında, 2018’in aynı ayına yönelik baz etkisinin de yardımı ile enflasyon aylık %2 artış kaydederken, yıllık enflasyon ise son 3 yılın en düşük seviyesi olan %8,55’e geriledi
- Geçen sene Papaz Brunson şoku ardından Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşen enflasyonun (olumlu) baz etkisi artık enflasyon hesabından çıktı. Bu minvalde enflasyonun Ekim’de dip yaptığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kasım ve Aralık 2018’de aylık enflasyonun sırası ile %-1,88 ve %-0,40 olduğu düşünülürse, 2019 yılını enflasyonun %12 seviyelerinde tamamlayacağını düşünüyoruz (bakınız grafik)
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