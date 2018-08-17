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"Elimizi taşın altına koyduk"

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"Elimizi taşın altına koyduk"
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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB), içinden geçilen zor dönemde halkın temel ihtiyaçlarına zam yapılmaması yönünde elinden gelen gayreti göstermeye çalıştığını açıkladı.
SÜB’den yapılan açıklamada, sadece 2 ay içerisinde döviz artışının yanı sıra, üretim aşamasındaki enerji giderlerinin önemli oranda arttığı, elektriğin %50 zamlandığı, LPG’nin, asgari ücretin, dövizden kaynaklı girdilerin ambalaj, navlun ve yakıt giderlerinin önemli oranda arttığı yıkıcı bir ortamda bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, “Bu kapsamda halkımızın temel gıda ihtiyacının en önemli ürünlerinden biri olan süt ürünlerine zam yapılmaması için elimizi taşın altına koymakta, bu zor günlerde tüketicinin yanında olacağımızı ifade ediyoruz” denildi.
Hükümetin piyasalarda oluşan astronomik fiyat artışlarına karşı denetim başlatmasını destekleyen SÜİB; “Bu günlerde daha fazla yerli ürün tüketmeli, daha fazla üretim yapmalı ve en önemlisi kişisel çıkarlar peşinde koşmak yerine, toplumsal menfaatleri ön plana çıkarmalıyız” çağrısı yaptı.

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