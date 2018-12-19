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Ekonomik izleme raporunun sunumu yapıldı

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Ekonomik izleme raporunun sunumu yapıldı
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Kuzey Kıbrıs’taki ekonomik gelişmelerin yer aldığı, Başbakanlık ve Avrupa Birliği eşgüdümünde yürütülen bir program çerçevesinde hazırlanan ekonomik izleme raporunun sunumu, Sayıştay Başkanlığı binasında gerçekleştirildi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, her yıl hazırlanan Makroekonomik İzleme Raporu; Başbakanlık, Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu eşgüdümünde yürütülen "Dünya Bankası Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Ekonomik Analiz Programı" kapsamında hazırlanıyor.

Sunum, Sayıştay Başkanlığı Hayati Güven Toplantı Salonu'nda Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 

Sunuma Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Devlet üst düzey yetkilileri da katıldı. Toplantıda, son bir yıl zarfında Kuzey Kıbrıs’ta gözlemlenen ekonomik gelişmeler analiz edildi.

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