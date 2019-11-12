'Ekonomideki olumlu iklim, daha da olumlu yönde sürebilir'

Karavelioğlu: ''Tasarruf eğiliminin artırılması için gerek kamu, gerek özel sektör, gerekse vatandaş düzeyinde bilinçlenme sağlanabilirse, katma değeri yüksek sektörlere yapılabilecek yatırımlarla bu olumlu iklim ülkemizi daha da olumlu etkileyebilir.''

ODTÜ Kariyer & İşletme Kulübü’nün davetlisi olarak ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde sunum yapan Dr. Karavelioğlu sunumunda K.K.T.C’nin gayri safi yurtiçi hasılası, kişi başına düşen milli geliri ve Bankacılık sektörünün dağılım içindeki yeri ve Albank’ın konumu hakkında bilgi verdi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomilerinin aynı para birimini kullanması nedeni ile paralel oranda bir büyüme grafiği sergilediğini belirten Dr.Karavelioğlu, küresel ve mikro ekonomik görünüm ışığında K.K.T.C. ekonomisi ve beklentiler hakkında bilgi verdi.

Dr. Karavelioğlu sözlerine “FED’in yakın zamandaki faiz indirimleri ve kızışan ticaret savaşları nedeni ile karşılıklı yaptırımlarla ilerleyen ABD ve Çin’in ticaret ilişkisi, dünyadaki faiz indirim iklimi çerçevesinde TL’nin ilerleyen dönemde daha güçlü olacağının ve TCMB’ye ve KKTCMB’ye yeni faiz azaltışları için alan yaratacağının sinyalini vermektedir” diyerek devam etti. “Böylesi bir dönem, Türkiye’de ve K.K.T.C’de yapısal reformlarla desteklenirse ve tasarruf eğiliminin artırılması için gerek kamu, gerek özel sektör, gerekse vatandaş düzeyinde bilinçlenme sağlanabilirse, katma değeri yüksek sektörlere yapılabilecek yatırımlarla bu olumlu iklim ülkemizi daha da olumlu etkileyebilir.”

Dr. Ahmet Karavelioğlu, Bütçenin 4 katı GSMH ise 2 katı aktif büyüklüğü olan K.K.T.C. bankacılık sektöründe aktif olarak hizmet gösteren 21 banka bulunduğunu ve bankacılık sektöründeki en önemli kalemin ‘kaynak maliyetleri’ olduğunu vurguladı.

Albank’ın 2016 yılında ING Bank’ ı devir alarak başladığı bankacılık faaliyetlerine, Aralık 2017 itibari ile HSBC Bank A.Ş Kıbrıs’ı da devir alarak devam ettiklerini söyleyen Karavelioğlu, Albank’ın stratejik dört temel dayanağı olan, güçlü sermaye/sermayedar, güçlü insan kaynağı, üstün teknoloji ve saygın müşteriyi en verimli şekilde harmanlayarak yoluna emin adımlarla devam ettiğini vurguladı.