Ekim ayı hayat pahallığı yüzde 1.58

2018 yılı ekim ayı enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi), bir önceki aya göre yüzde 1.58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 34.08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.13 değişim gerçekleşti

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), ekim ayı hayat pahalılığı oranını 1.58 olarak açıkladı.

2018 yılı ekim ayı enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi), bir önceki aya göre yüzde 1.58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 34.08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.13 değişim gerçekleşti.

Başbakanlık DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu’nun konuyla ilgili açıklamasına göre, endekste kapsanan 439 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 112 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı sırasıyla yüzde 85.17 ile salatalıkta, yüzde 66.63 ile patlıcanda ve yüzde 62.76 ile grip aşısında; en büyük fiyat düşüşü ise yüzde 49.64 ile limonda, yüzde 22.91 ile kivide ve yüzde 20.04 ile rokada meydana geldi.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı şöyle:

“Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 10.16 artış; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 5.08 artış; Ulaştırma ana grubunda yüzde 2.94 artış; Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 2.59 artış; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 2.16 artış; Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 2.08 artış; Sağlık ana grubunda yüzde 2.00 artış, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 1.72 artış; Eğitim ana grubunda yüzde 2.00 azalış; Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 1.85 azalış; Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 1.21 azalış, Haberleşme ana grubunda yüzde 0.71 azalış”

Ekim ayında en yüksek artış gösteren ana grup giyim ve ayakkabı oldu. Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde halı, halı temizletme ücreti ve servis sehpaları (zigon) fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup olarak tespit edildi.