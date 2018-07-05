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Dünyada en yüksek enflasyona sahip üçüncü ülke: KKTC

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Dünyada en yüksek enflasyona sahip üçüncü ülke: KKTC
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İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

  • Yüksek enflasyonun neden olduğu moral bozukluğu dün Türk Mali piyasalarında hissedildi 
  • Seçim belirsizliğinin atlatılması ardından en düşük 4,56 seviyelerine kadar gerileyen USD/TL kuru, dün günün ilk yarısında 4,72 seviyesinin üzerine tırmandı 
  • Kur cephesinde yaşanan rahatsızlık tahvil piyasalarına da sıçradı. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi % 20 seviyesine dayanırken, 10 yıllık tahvil de % 18 seviyesine yelek açtı 
  • Faiz ve kur cephesindeki sancılı seyre dün eşlik etmeyen hisse senedi piyasaları, günü sınırlı yükselişle tamamladı 
  • Yüksek enflasyonun neden olduğu olumsuz havaya karşı dün günün ikinci yarısında Ekonomi Bakanı Zeybekçi,’nin açıklamları bir nebze de olsun satıcılı havayı durdurdu 
  • Zeybekçi, yeni dönmede enflasyonla mücadelenin bir numaralı gündem maddesi olacağını belirtirken, faizlerle ilgili olarak da TCMB ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır mesajını verdi 
  • Zeybekçi’nin açıklamaları ardından USD/TL kurunun güne başladığı 4,66 seviyelere geri döndüğünü gördük. ABD piyasalarının dün kapalı konumda olması da, günün ilerleyen saatlerinin göreceli sakin geçmesine neden oldu 
  • Gözler artık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pazartesi günü saat 16:00’da yemin törenin çevrildi. Akabinde ise merakla beklenen kabine açıklanacak. Piyasalar, yeni dönemde ekonomi takımı ve izleyecekleri yol haritasın merakla bekliyor 
  • Yüksek enflasyona karşı TCMB’nin 24 Temmuz tarihinde düzenlenecek olağan PPK toplantısında nasıl bir politika duruşu sergileyeceği merakla bekleniyor 
  • Yurtdışı cephede ise gündem malum ABD Başkanı Trump’ın fitilini ateşlediği ticaret savaşlarında. İlk tarife artışı yarın hayata geçiyor 
  • Dün tatil nedeniyle kapalı olan ABD’de bugün yoğun bir veri akışı bizleri bekliyor 
  • Her ayın ilk Cuması açıklanan resmi istihdam raporu öncesinde bugün ADP özel sektör istihdamı ve ISM verisini takip edeceğiz. Gece geç saatlerde ise bir önceki FED toplantısının tutanakları açıklanacak. Satır aralarında verilen mesajları irdeleyeceğiz


KKTC DPÖ Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı

KKTC Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) verilerine göre, Haziran ayında aylık enflasyon % 2,94 artış kaydederek yıllık enflasyonu Mart 2007’den bu yana göremediğimiz seviyelerine taşıdı. Haziran ayında % 19,41 seviyesine ulaşan enflasyonun alt kalemlerini incelediğimizde, genele yayılan bir fiyat baskısının hakim olduğunu görüyoruz. Keza, 12 ana harcama grubunun 11 kaleminde yükseliş görülürken, 11 kalem arasında % 1’in üzerinde artış gösteren 8 kalem bulunuyor. En yüksek artış % 6,20 ile lokanta ve oteller kaleminde gerçekleştiğin görüyoruz. 

Biraz da magazinsel taraftan yaklaşırsak: Haziran ayında en yüksek artış kaydeden 20 mal ve hizmet grubu içerisinde 17 kalem gıdaya ait. Aralarında limon fiyatı % 195 artış ile ilk sırada yer alıyor. Son günlerde Türkiye sosyal medyasını sallayan soğan ve patates fiyatlarına bakınca, Haziran ayında KKTC’de en yüksekler arasında olmasa da, patates fiyatı % 31 ; soğan fiyatı ise % 38 artış kaydetmiş.

Dünyada en yüksek enflasyona sahip üçüncü ülke: KKTC
 
Grafikleri çirkinleştirmemesi adında yıllık % 24,571 enflasyona sahip (politika faizi % 20,99) olan Venezuela’yı dışarda bırakırsak, KKTC, Arjantin ardından dünyanın en yüksek 3. enflasyona sahip ülkesi konumunda. Ülkelerin enflasyon oranı ve Merkez Bankalarının uyguladığı faiz oranlarına baktığımızda, politika faizinin enflasyonun altında kalan tek ülkenin yine KKTC olduğunu görüyoruz

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