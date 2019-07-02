Dün piyasalar rahatladı

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Son haftaların en önemli gündem maddesi olan İstanbul seçimlerini ve G20 zirvesini sorunsuz atlatan Türk mali piyasalarında dün yüzler adeta güldü
- Türk mali piyasaları dün günü tahmin ettiğimiz üzere oldukça olumlu tamamladı. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın G20 zirvesinde yaptığı görüşme, piyasaları rahatlattı
- USDTRY kuru Cuma gününü 5,7950 seviyesinde tamamlaması ardından dün 5,71 seviyesinden günü karşılayarak 5,62’li seviyelere varan bir gerileme kaydetti. BIST100 endeksinde yükseliş %3’ü aşarken, Bankacılık endeksi ise gün içinde %7 prim ile adeta şaha kalktı. Tahvil cephesinde ise 2 yıl vadeli gösterge tahvil son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi
- Özellikle, bankacılık endeksinde yaşanan sert yükselişin arkasında, EBRD ve Dünya Bankası'nın sorunlu kredilerle ilgilendikleri haberinin de etkili oldu
- Uzun bir süredir S-400 füzelerinin alımı konusunda yaptırım tehdidi ile negatif ayrışan Türk mali piyasaları, Trump’ın Türkiye’ye adil davranılmadığını söylemesi, yaptırım konusunun bir kademe olsun önem sırasından gerilemesi neden olurken, Türk mali piyasaları da adeta soluklandı .
- Her ne kadar Başkan Trump’ın açıklamaları gönüllere su serpse de, ABD kongresinde hala Türkiye ile ilgili bekleyen bir yaptırım tasarısı olduğunu biliyoruz. Piyasa G20 zirvesinden duymak istediğin alsa da, konunun rafa kalktığın düşünmek büyük bir yanlış olacaktır.
- Analizin devamı için aşağıdaki linkle tıklayın:
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