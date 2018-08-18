Döviz yine yükselişte

Dolar yeniden 6 liranın üzerine çıkarken, Euro 7.01’e, Sterlin ise 7.83’e yükseldi

TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, yabancı yatırımcıya verdiği mesajlar sonrası 5.70'in altına kadar gerileyen dolar dün yükseldi.

Dolar yeniden 6 liranın üzerine çıktı. Kur 6,35'e kadar yükselmesi sonrasında 6,13 oldu.

Euro da 7 liranın üzerinde seyretti ve 7.01’i gördü. Sterlin ise 7.83’e çıktı.

Uzmanlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımların, Türk lirasına spekülatif atakları sınırladığını belirterek, önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferanstaki mesajların da Türk lirasını desteklediğini vurguladı.

Uzmanlar, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi ve ABD ile diplomatik haber akışının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.