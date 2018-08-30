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Döviz yine tavan yaptı

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Döviz yine tavan yaptı
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Türkiye'de ABD ile yaşanan karşılıklı restleşmeler neticesinde yükselen döviz yerel piyasaların kapalı olduğu 30 Ağustos 2018 gününde de hareketli seyrini korudu.

Dün kapanış saatlerinde Türkiye'de 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı sonrası TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarıyla gerileyen döviz kurları piyasaların kapalı olduğu bugün yeniden yükselişe geçti ve uluslararası piyasalarda dolar 6,78 TL'ye Euro 7,91 TL’ye Sterlin ise 8,83 TL’ye kadar yükseldi.

Dün kapanışa yakın işlemlerde dolar 6.41 liraya, Euro 7.50 liraya, 8.37 liranın üzerine çıkan sterlin ise 8.33 liraya kadar gerilemişti.

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