Döviz uçtu

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'ye yönelik açıklaması sonrası dolar ve euro tarihi zirveyi yeniledi.

Moody's, fonlama ve varlık kalitesi ile ilişkili aşağı yönlü risklerden kaynaklı olarak Türkiye'nin bankacılık sistemi için görünümün negatif olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte Moody's, Türk Lirası değer kaybetmeye ve kredi büyümesi uluslararası sermaye yaratımının üzerinde olmaya devam etse bile bankaların sermaye seviyelerinin yeterli olmaya devam edeceğini de vurguladı.

DOLAR 4,42'YI AŞTI

Bankalararası piyasalarda dolar/TL açıklama sonrasında 4,42 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı. Dolar en yüksek 4,4258 TL'yi gördü.

Euro/TL de 5,3006 ile rekor düzeye tırmandı.

STERLİN 6.00 TL

Öte yandan özellikle ülkemizde daha çok kullanılan döviz olan Sterlin bugün zirve yaparak 6.00 TL'ye kadar yükseldi.

Şu sıralar ise 5.98 seviyelerinde seyretmekte.

Analistler, liradaki sert değer kayıplarını, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi artan kamu harcamaları, ekonomik verilerdeki zayıflamanın yanında, enflasyon ve cari işlemler açığının yüksek düzeylerine bağlıyor.

Uluslararası piyasalarda dolar küresel ticaret gerilimlerinin azalacağına ilişkin umutların ABD tahvil getirilerini yükseltmesiyle başlıca para birimleri karşısında bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesinden yükseldi. Dolar endeksi dün gördüğü 2 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesi olan 92.243'ten yükselerek 92.647'ye çıktı.