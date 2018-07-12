Döviz için alınan önlemler pazartesi açıklanıyor

Başbakan Erhürman: “Dövizdeki yükseliş karşısında ekonomik önlemleri pazartesi basın toplantısıyla açıklayacağız”

Başbakan Tufan Erhürman hükümetin ekonomik sıkıntılara karşı alacağı önlemleri pazartesi kabineyle birlikte düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacağını söyledi.

Erhürman, Türkiye’den kabloyla elektrik ve enterkonnekte sistem konusunda hükümetin duruşunun net olduğunu, konunun hükümet programında da yer aldığını, son olarak kendisinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde konuyu tekrar gündeme getirdiğini açıkladı.

Başbakan Erhürman, çerçevesi ve finans kaynağı belli olması, tüketiciye daha ucuz ulaştırılması koşuluyla Türkiye’yle enterkonnekteye ilk günden beri sıcak baktıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın haftalık olağan görüşmesi bir saat sürdü; Erhürman, görüşmenin ardından basına açıklama yaparak soruları yanıtladı.

Erhürman, bugünkü görüşmenin “Kıbrıs sorunu” ve “ekonomi” olmak üzere iki ana başlıkta yapıldığını anlatarak, Kıbrıs konusunda değerlendirme toplantıları yapacak BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un ziyareti öncesi ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ada’ya ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı’yla durum değerlendirmesi yaptıklarını ve bunları kabinenin diğer üyeleriyle de paylaşacağını belirtti.

“BASIN TOPLANTISI PAZARTESİ”

Ekonomik konularda Cumhurbaşkanı’na bilgi aktardığını kaydeden Erhürman, atılacak adımları saati daha sonra belli olacak bir basın toplantısıyla, pazartesi günü açıklayacaklarını söyledi.

“DÖVİZİN HER YUKARIYA ADIMINDA BÜTÇEDEKİ ÖNGÖRÜLER SAPIYOR”

Dövizin dün geceden beri TL karşısında değer kazandığını ve bu gelişmelerin KKTC’deki siyasetten bağımsız gerçekleştiğini söyleyen Erhürman, dövizin yukarıya doğru her adımında bütçedeki öngörülerin de saptığını anlattı.

“ÖNLEM ALIYORUZ”

“Önlem aldık ve almaya da devam edeceğiz” diyen Erhürman, dövizden kaynaklanan değer kaybının tüketiciye yansımalarının hükümetin kontrolünü zayıflatsa da, hükümetin çaresiz olmadığını söyledi.

Erhürman, “Son 3-4 günde bizim dahlimiz olmadan TL’de ciddi değer kaybı var. Akaryakıtta, elektrikte ve emtialarda fark yaratıyor, bizim kontrolümüzü gittikçe zayıflatıyor ama gene de ‘hükümet çaresizdir’ konumunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hükümetin çalışmaya devam ettiğini belirten Erhürman, pazartesiye kadar çalışmaları sürdürüp bunları kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

ELEKTRİKTE ENTERKONNEKTE

Sanayi ve Ticaret Odalarının zamlara gösterdiği tepkiler ve kabloyla elektrik konusundaki soruları da yanıtlayan Başbakan Erhürman, kabloyla elektrik ve enterkonnekte sistem konusunda hükümetin duruşunun net olduğunu, enterkonnekteye sıcak baktıklarını, bunun hükümet programında da yer aldığını belirtti.

Erhürmah, en son en üst seviyede kendisinin konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı’ndaki çalışma toplantısında da söylediğini aktardı.

“VATANDAŞIN DAHA UCUZA ELEKTRİK TÜKETECEĞİ GÜVENCE ALTINA ALINIRSA…”

Bu konuda hükümetin stratejisinde bir sıkıntı olmadığını kaydeden Erhürman, çerçevesi, finansmanı, gerçek enterkonnekte olması ve vatandaşa daha ucuza elektrik ulaştırılabilmesinin güvence altına alınması koşuluyla sorunlara çare üreteceğinin açık olduğunu ifade etti.

Erhürman şöyle devam etti:

“TC üzerinden enterkonnekte olmayı gerçekten istiyoruz, fakat gerçekleşeceği süre, finansmanı ne olacak, vatandaşa ucuza elektrik gidecek mi, bunların hepsi bir şekilde görüşülmesi gerekiyor. Sonuçta şu an fuel-oil kullanıyoruz. Bunun da ne kadar dışa bağımlı ve dövize endeksli olduğu ortada, aynı zamanda akaryakıtta aynı sıkıntıyı yaşıyoruz ve biliyorsunuz bu hükümet ilk defa tarihte Fiyat İstikrar Fonu’yla ilgili tüzüğü de değiştirerek, FİF’ten Maliye’nin aldıklarını hemen hemen minimalize etti, yok seviyesine indirdi.

Son yapılan akaryakıt zammı sadece benzine 2 kuruş, EuroDizel’e hiç zam yapmama şeklindedir. Bu da neyin üzerindendir, iki defa FİF’i aşağıya çekerek, zammın baskılanmasının ardından sadece 2 kuruşluk benzin zammıdır.

“MAALESEF TV’NİN ALT KÖŞESİNDEN GÖZÜMÜZÜ ALAMIYORUZ”

Televizyonun alt köşesine baktığımız zaman -ki maalesef gözümüzü oradan alamıyoruz- baktığımızda halen döviz TL karşısında değer kazanıyor, bu da bizi ciddi ciddi düşündürüyor. Biliyorsunuz bunlar rutine bağlanmıştır, biliyorsunuz akaryakıt zammı 21 günde, elektrik zammı 3 aydı. Şimdi 1 ayda nizamnameye göre, rutin fiyat ayarlamalarıdır.”

“TİCARET VE SANAYİ ODALARIYLA AYRICA STÖ’LERLE GÖRÜŞECEĞİM”

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin hiç müdahale etmediği eleştirilerinin doğru olmadığını, her seferinde müdahale ettiklerini kaydederek bugün öğleden sonra KTTO ve KTSO ile yeniden görüşeceğini açıkladı.

“Bu bizim ‘aman zam yapalım’ diye yaptığımız zamlar değildir… Farklı alternatif önerileri olanların önerilerine de açığız. Birlikte değerlendirmemiz ve içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı koşullardan nasıl birlikte çıkabiliriz noktasında çözümler üretmemiz lâzım” diyen Başbakan Erhürman, sadece Ticaret ve Sanayi Odalarıyla değil, diğer sivil toplum örgütleriyle de görüşeceğini ve pazartesiye kadar yeni formüller düşüneceklerini söyledi.

“OBJEKTİF DEĞERLENDİRME GEREK…”

Başbakan Erhürman, açıklamasını “Zaten hükümet olarak çalışmalarımız var ama herkes de hükümet olarak bizim müdahale edemediğimiz koşulların ne olduğu meselesini gene aynı objektiflikle değerlendirmek durumundadır diye düşünüyorum” diyerek tamamladı.