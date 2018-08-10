Döviz, Berat Albayrak konuştukça uçtu

Rahip Brunson krizinin ardından ABD yönetiminin aldığı yaptırım kararlarını görüşmek üzere ABD'ye giden heyet ilk gün görüşmelerini gerçekleştirdi. Wall Street Journal gazetesi görüşmelerin başarısız geçtiğini ve anlaşma sağlanamadığını yazdı... Brunson davasına bağlı gerilime paralel dövizler haftanın son gününde güçlü yükselerek yeni tarihi zirvelerini gördü. Dolar 6.46, Avro 7.20, sterlin 8.27 liranın üzerine çıktı. Gün içinde yeniden 6'nın altına düşen dolar, Berat Albayrak'ın ekonomi modeli açıklamasının ardından yeniden yükselişe geçti ve 6.50'yi geçti.

BERAT ALBAYRAK'IN AÇIKLAMASININ ARDINDAN YENİDEN PATLADI

Çarşamba akşamı 5.30 bandında dalgalanan dolar kuru dün akşam saatlerinde 5.50 TL'yi test ettikten sonra geç piyasada 5.60 TL'yi geçti. Sabah saatlerinde 5.70 TL sınırı da geride kaldı.

Gün içinde 6.46'yı gördükten sonra gevşemeye başlayan dolar TL kuru, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Ekonomi Modeli"ni açıklamasının ardından yeniden hızla yükselişe geçti. Dolar 6.53'ü, Avro ise 7.47'yi gördü.