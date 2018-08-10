banner107
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
2 0
Yeni sezonunda hangi diziler yayınlanacak
Yeni sezonunda hangi diziler yayınlanacak
44 0
Trafikte sorumsuzluk
Trafikte sorumsuzluk
49 0
Olimpos Dağı’nın Tanrıları
Olimpos Dağı’nın Tanrıları
29 0
Huzur Evinden heavy metal konserine
Huzur Evinden heavy metal konserine
70 0
Mutfakta Hayatınızı Kurtaracak Tüyolar
Mutfakta Hayatınızı Kurtaracak Tüyolar
50 0
Harper Orhon partisine isyan etti
Harper Orhon partisine isyan etti
115 0
Cenk antrenmanlara çıkmıyor
Cenk antrenmanlara çıkmıyor
313 0
banner82
banner147

Döviz, Berat Albayrak konuştukça uçtu

banner27

Döviz, Berat Albayrak konuştukça uçtu
banner137

Rahip Brunson krizinin ardından ABD yönetiminin aldığı yaptırım kararlarını görüşmek üzere ABD'ye giden heyet ilk gün görüşmelerini gerçekleştirdi. Wall Street Journal gazetesi görüşmelerin başarısız geçtiğini ve anlaşma sağlanamadığını yazdı... Brunson davasına bağlı gerilime paralel dövizler haftanın son gününde güçlü yükselerek yeni tarihi zirvelerini gördü. Dolar 6.46, Avro 7.20, sterlin 8.27 liranın üzerine çıktı. Gün içinde yeniden 6'nın altına düşen dolar, Berat Albayrak'ın ekonomi modeli açıklamasının ardından yeniden yükselişe geçti ve 6.50'yi geçti.

BERAT ALBAYRAK'IN AÇIKLAMASININ ARDINDAN YENİDEN PATLADI

Çarşamba akşamı 5.30 bandında dalgalanan dolar kuru dün akşam saatlerinde 5.50 TL'yi test ettikten sonra geç piyasada 5.60 TL'yi geçti. Sabah saatlerinde 5.70 TL sınırı da geride kaldı.

Gün içinde 6.46'yı gördükten sonra gevşemeye başlayan dolar TL kuru, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Ekonomi Modeli"ni açıklamasının ardından yeniden hızla yükselişe geçti. Dolar 6.53'ü, Avro ise 7.47'yi gördü.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.