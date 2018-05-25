Dostum Kobi paneline ilgi yoğundu

İş ve yatırım dünyasının temsilcileri Asbank’ın “Dostum Kobi ” konseptiyle düzenlediği Panelde biraraya geldi.

Asbank’ın ticari ve bireysel müşterilerine finansal bilgi vermek ve yatırımlarına destek olacak öneriler sunmak amacıyla Golden Tulip Otel’de önceki gün düzenlenen Panel’i profesyonel eğitmen, yazar Uğur İşbilir yönetti.

Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner’in açılış konuşması ile başlayan Banka Genel Müdürü Çağatay Karip’in, KOBİ tanımı, KOBİ olmanın avantajları , yaşadıkları finansal ve ekonomik zorluklar, gelişim alanları KOBİ yatırımcısının iş geliştirmede kullanmak durumunda olduğu alternatif yatırım araçları, sürdürülebilir proje finansmanları ve doğru / etkin finanslama konularında bilgiler ve öneriler içeren sunumu ile devam edenPanel’e yoğun katılım gözlemlendi. Karip sunumunda Asbank’ın mevduat ve kredi hacmi ve yıllar itibarı ile gösterdiği gelişim, ülke ekonomisine ve yatırımcısına kazandırdıkları , KOBİ’lere olan destekleri ve yeni projeleri konusunda bilgiler aktardı.

Milletvekilleri, KKTC Merkez Bankası yetkilileri, iş çevrelerinin katıldığı Panel, yönetmen İşbilir ve Asbank Genel Müdürü Karip’in katılımcıların sorularını yanıtlamaları ve resepsiyonla tamamlandı. Lha