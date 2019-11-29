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"Çözümün anahtarı ekonomik kalkınmadır”

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"Çözümün anahtarı ekonomik kalkınmadır”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisinin büyütülmesi ve güçlendirilmesinin Kıbrıs sorununa kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulma çabalarına katkı sağlayacağını belirterek “Çözümün anahtarı ekonomik kalkınmadır” dedi.

   KTTO Başkanı Deniz, konuk olduğu televizyon programında, ekonomimizin daha fazla büyümesi, daha fazla mal ve hizmet üretmemiz ve refah seviyemizin daha fazla artırılmasıyla Güney Kıbrıs ekonomisi ile var olan ekonomik farklılıkların azalacağını ifade etti. Deniz, bunun çözüm için önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Güney Kıbrıs’ın çözümsüzlüğün bedelini savunma konusunda maddi ve manevi yönden ağır bir şekilde ödediğine değinen Deniz, “Kıbrıs’ta kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün her iki tarafa faydalı olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

   Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak KKTC ekonomisinin büyümesi ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ve öneriler geliştirdiklerini söyleyen Deniz, kamu reformu başta olmak üzere birçok alanda reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek yatırım ve iş yapma ortamının geliştirilmesi, rekabet edebilirliğin artırılması, enerji, ulaşım, eğitim ve sağlık alanlarındaki altyapıların da çok daha iyi seviyelere getirilmesi gerektiğini vurguladı.

   Deniz, hükümetin yapısal reformları cesaretle hayata geçirmesinin önemine değinerek, “Bir devletin devamlılığı esastır ve bizdeki hükümetlerin istikrarsızlığı hem toplumumuzda genel olarak moral düşüklüğü yaratmakta hem de ekonomik kalkınmamızın önündeki en büyük engel haline gelmektedir. O yüzden biz iş insanları, istikrarlı, kalıcı, uzun vadeli programlar yapabilecek hükümetleri özlemekteyiz ve bunları destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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