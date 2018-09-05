Çanlar gelişmekte olan ülke para birimleri için çalıyor

Türk mali piyasalarında son dönemlerde hakim olan satış baskısını, kendi iç dinamikleri ile anlatmaya çalışıyorduk. Dün, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında önemli bir oyunca olan Güney Afrika’dan gelen zayıf ekonomik veriler, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde etkili oldu

Güney Afrika ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklenmedik bir şekilde daralınca, gün içinde USD/ZAR (Güney Afrika Reali) % 3’ün üzerinde değer yitirdi (bakınız grafik)

Bir birleri ile uzun zamandır yan yana koşan gelişmekte olan ülke para birimleri, Türk Lirasında olduğu üzere değer kaybetmeye aday olduklarını görüyoruz. Güney Afrika Randı’nın yanı sıra Rus Rublesi ve Brezilya Reali’nin de baskı altında kalmasını bekliyoruz (bakınız grafik)

Dün bu bağlamda, USD/TL kuru, bir tarafta Güney Afrika verileri, diğer tarafta ise Rus uçaklarının Suriye’nin İdlip şehrine operasyon düzenlemesi ile baskı altında kalarak gün içerisinde 6,72 seviyelerine varan sert bir yükseliş kaydetti

USD/TL kurundaki yükselişe rağmen, tahvil faizleri, TCMB’den beklenen faiz artırımı nedeniyle gerileme dün de devam etti (10 yıllık tahvilin bileşik faizi 30 baz puan geriledi). BİST100 endeksi ise günü % 0,7 oranında düşüşle tamamladı

Rus uçaklarının dün İdlip’e operasyon düzenlemesi ardından Dışişleri Bakanları Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesi dikkat çekti. ABD ile ilişkilerin iyi gitmediği ve Rusya ile yakınlaşmanın devam ettiği bir ortamda, İdlip ekseninde diplomasi trafiğini dikkatle takip edeceğiz

TCMB’nin sert enflasyon yükselişi ardından vermiş olduğu faiz artırım sinyaline paralel USD/TRY kurunun 13 Eylül tarihinde düzenlenecek olağan PPK toplantısına kadar sıkışık bir bant aralığında kalacağını tahmin ediyoruz (aşağıda 6,46 – yukarda 6,87)

TL’nin sert değer kaybettiği son aylarda göreceli olarak iyimser bir seyir izleyen Ruble, Rand ve Reali’in de önümüzdeki günlerde satış baskısına maruz kalacağı yönünde beklentimiz, ister istemez zayıf bir görüntü çizen Türk Lirası’nı da olumsuz etkileyebilir

ABD’de dün açıklanan imalat sanayi ISM endeksi 14 yılın zirvesine yükselmesi ardından EUR/USD paritesi yeniden 1,1530’lu seviyelere kadar geriledi. EUR’da ana duruşumuz ve yönümüz uzun bir süredir değiştirmedik. Değer kaybının devamını bekliyoruz





Reel Efektif Döviz Kuru endeksi adeta çöktü



Türk Lirası 1994 yılında bu yana en değersiz seviyede





Kaynak: TCMB







Finans kesimi dışındaki şirketlerin döviz açık pozisyonu



TCMB verisine göre Haziran ayında finans kesimi dışındaki şirketlerin döviz açık pozisyonu 217.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kurun her % 1 değer kaybetmesi, şirket bilançoları açısından 2.2 milyar TL kambiyo zararı demek







Kaynak: TCMB





Güney Afrika ekonomisi beklenmedik bir şekilde daraldı



Yılın ilk çeyreğinde % 2,6 daralan Güney Afrika ekonomisi, ikinci çeyrekte de % 0,70 daralma kaydetmesi ardından dün gelişmekte olan ülke para birimleri topyekun satış baskısına maruz kaldı



Çeyreklik büyüme verisi





Kaynak: Reuters





Güney Afrika Randı (USD/ZAR)



USD/ZAR cephesinde (14.5 seviyesinin üzerinde kalması şartı ile) sert bir yükseliş olma ihtimali her geçen gün artıyor



KaYNKaynak: ReutersKaynak: Reuters





Kaynak: Reuters





Brezilya Reali (USD/BRL)



Gelişmekte olan ülke para birimlerinde görünüm pek hoş değil. Sadece teknik bir bakış açısı ile, Brezilya Realin’de oldukça sert bir yükseliş yaşanacağını öngörüyoruz. Aylık grafiklerde fincan kulp formasyonu tamamlanmak üzere, teknik manada bu formasyonun hedefi 7’nin üzeri olarak görülüyor.





Kaynak: Reuters





Rus Rublesi (USD/RUB)



Teknik analizde sıklıkla görülen flama formasyonu, Rus Rublesi içinde de oluşmaya başladı. Önce sert bir yükseliş yaşanıyor (direk), akabinde fiyatlar sıkışmaya başlıyor (sarı alan) devamında ise yükseliş aynı şeklide direk boyu kadar devam ediyor.

