Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretiminde, toparlanma göze çarpıyor

İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz. Yoğun gündemli bir hafta geride kaldı.



Dün Türk mali piyasalarında açıklanan makro ekonomik veriler gününü ilk yarısında, siyasi gelişmeler ise günün ikinci yarısında takip edildi

TÜİK verilerine göre, büyümenin öncü göstergesi olarak takip edilen sanayi üretimi, peş peşe altıncı ayda da daralma kaydetti. Raporun alt kalemlerde ise dipten dönüşün başladığını fısıldayan ip uçları görüyoruz (bakınız grafik)

fısıldayan ip uçları görüyoruz (bakınız grafik) Benzer bir şekilde, takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi yıllık bazda %4,9 gerilese de, sanayi üretiminde olduğu üzere daralmanın hız kestiğini söyleyebiliriz. TCMB verilerine göre ise, konut fiyatlarının (reel bazda) enflasyonun altında seyretmeye devam ediyor. Konut fiyat artışının 19 aydır enflasyona yeni düştüğünü görüyoruz (bakınız grafik)

hacmi yıllık bazda %4,9 gerilese de, sanayi üretiminde olduğu üzere daralmanın hız kestiğini söyleyebiliriz. TCMB verilerine göre ise, konut fiyatlarının (reel bazda) enflasyonun altında seyretmeye devam ediyor. (bakınız grafik) Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın , resmi ziyaret için bulunduğu Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada , Ankara'nın S400 füze sistemlerinin alımı konusunda yaptırımlarla karşı karşıya kalmayacağı bir çözümün bulunacağını ümit ettiğini belirtti. Özelikle, Kongre’nin olası bir yaptırım uygulaması durumunda, Başkan Trump’ın bu konudaki muafiyet sağlama yetkisini kullanmasını beklediklerini; Türkiye’nin ABD yaptırımlarına rağmen İran’dan petrol almaya devam etmesini sağlayan muafiyetin de uzatılacağını tahmin ettiğini söyledi

, resmi ziyaret için bulunduğu , Ankara'nın S400 füze sistemlerinin alımı konusunda yaptırımlarla karşı karşıya kalmayacağı bir çözümün bulunacağını ümit ettiğini belirtti. Özelikle, yetkisini kullanmasını beklediklerini; Türkiye’nin ABD yaptırımlarına rağmen İran’dan petrol almaya devam etmesini sağlayan muafiyetin de uzatılacağını tahmin ettiğini söyledi Dün Türk mali piyasaları, İstanbul başta olmak üzere seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik , S400 füzeleri konusunda devam eden haber akışı ve açıklanan reform paketinin detaylarına ilişkin soru işaretlerinin gölgesinde temkinli bir gün geçirdi

, ve açıklanan reform paketinin detaylarına ilişkin soru işaretlerinin gölgesinde temkinli bir gün geçirdi Günün ilerleyen saatlerinde, başta Sn. Bakan Albayrak’ın ABD Başkan Trump ile görüşmesi ardından ABD’de devam eden diğer siyasi temasların , gergin seyreden ABD-Türkiye ilişkilerinde olası bir iyileşme yaratabileceği beklentisi ile gece geç saatlerde özellikle USD/TL kurunda günlerdir devam eden alım isteğinin bir nebze de olsa yön değiştirdiğini gördük

ardından , yaratabileceği beklentisi ile gece geç saatlerde özellikle USD/TL kurunda günlerdir devam eden alım isteğinin bir nebze de olsa yön değiştirdiğini gördük

Sanayi Üretimi



Aralık’ta, 2009’dan bu yana, yıllık bazda, takvim etkisinden arındırılmış %9,9 ile en sert gerilemeyi kaydeden sanayi üretimi, 6 aydır peş peşe daralma kaydetse de, Şubat verisi, dipten kademeli de olsa toparlanmanın başladığını gösteriyor. Sanayi üretimi Ocak’ta %7,4 daraldıktan sonra Şubat’ta %5,1 daraldı. Aylık bazda ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere baktığımızda, 2018 yılının ikinci yarısında negatif seyreden sanayi üretim endeksinin Ocak’ta, aylık %1,0 artış kaydettikten sonra Şubat’ta da %1,3 arttığını görüyoruz. Ana sanayi grupları bazında bakıldığında, son 2 aydır tüm ana sanayi gruplarında artış gözüküyor. Son dönemlerde açıklanan veriler, ekonomik aktivitenin zayıf seyretmeye devam ettiğini teyit etse de, kademeli de olsa bir toparlanmanın başladığını gösteriyor

Günlük ekonomik değerlendirmeyi okumak için limke tıklayın: https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni

Aralık’ta, 2009’dan bu yana, yıllık bazda, takvim etkisinden arındırılmış %9,9 ile en sert gerilemeyi kaydeden sanayi üretimi, 6 aydır peş peşe daralma kaydetse de, Şubat verisi, dipten kademeli de olsa toparlanmanın başladığını gösteriyor. Sanayi üretimi Ocak’ta %7,4 daraldıktan sonra Şubat’ta %5,1 daraldı. Aylık bazda ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere baktığımızda, 2018 yılının ikinci yarısında negatif seyreden sanayi üretim endeksinin Ocak’ta, aylık %1,0 artış kaydettikten sonra Şubat’ta da %1,3 arttığını görüyoruz. Ana sanayi grupları bazında bakıldığında, son 2 aydır tüm ana sanayi gruplarında artış gözüküyor. Son dönemlerde açıklanan veriler, ekonomik aktivitenin zayıf seyretmeye devam ettiğini teyit etse de, kademeli de olsa bir toparlanmanın başladığını gösteriyor Günlük ekonomik değerlendirmeyi okumak için limke tıklayın: https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni