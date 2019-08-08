Bir tarafta riskten kaçış, diğer tarafta bir garip TL rallisi... Nereye kadar?

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
ABD – Çin ticaret geriliminin tırmandırdığı riskten kaçış eğiliminin yarattığı tahribat ardında son 2 gündür küresel piyasalarda bir nebze de olsun yara sarma eğiliminin hakim olduğunu görsek de, panik havasının tamamen dağıldığını söyleyemeyiz
- ABD’nin Çin ithal ürünlerine getirdiği ilave tarife ardından, Çin’ın Yuan’ın değerini 10 sene ardından daha yüksek bir seviyede sabitlemesi, küresel piyasalarda ticaret savaşları kadar kur savaşlarının da başladığı endişesini ateşleyerek güvenli limanlara akının başlamasına neden oldu
- Not düşmekte fayda var ki, küresel çapta kabaca 56 trilyon dolar olan toplam tahvil stokunun şu anda 15 trilyon doları negatif faizle; 30 trilyon dolar ise negatif reel faizle işlem görüyor!
- Güvenli liman dendiğinde akla gelen altının ons fiyatı yılbaşından bu yana dolar karşısında kabaca %20 prim yaparken hedef seviyemiz olan 1,472 usd/ons aşarak kuzeye ilerlemeye devam ediyor (bakınız grafik)
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yılbaşından bu yana tam 100 baz puan gerileyerek%2,7’den %1,7’e geldi. Japon Yen’i Dolar karşısında 106 seviyesini aşağı yönlü kırarak önemli teknik seviyeleri zorluyor (bakınız grafik)
- Tüm bu gelişmelere rağmen içerde Türk Lirası rallisi hız kesmeden devam ediyor.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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