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Binboğa yem fabrikası hayvan yemlerinde indirime gitti

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Binboğa yem fabrikası hayvan yemlerinde indirime gitti
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Binboğa Yem Fabrikası hayvan yemine yapılan indirim üzerine açıklama yaptı.

Binboğa Yem Fabrikası Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda karma hayvan yemlerinde indirime gitti.

Piyasa şartlarının altında hayvancıya satışa sunulacak yem fiyatları 6 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

Binboğa Yem Fabrikası, Yem fiyatlarını yükseltmekten uzun süredir kaçınmış ve Kıbrıs Türk hayvancısının her zaman yanında olmaya çalışan bir kurum olarak faliyetlerini sürdürmüştür.

Misyonu gereği kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk hayvancısının yanında olmaya çalışan Binboğa Yem Fabrikası, uzun süreden beri yaşanan maliyetlerdeki yükü hafifletmek ve hayvancıyı desteklemek adına indirime gitme kararı almıştır.

                                Eski fiyat      Yeni fiyat

İnek/Davar yemi Toz 102 TL      99 TL

İnek/Davar yemi Pelet 105.5TL 102.5 TL

Dana/Kuzu besi Toz 95 TL         88 TL

Dana/Kuzu besi Pelet 99 TL      89 TL

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