Bankalar Birliği’nden önemli adım

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, KKTC Merkez Bankası’nın Türk Lirası kredi kartı faiz oranlarını artıran 28 Aralık 2018 tarihli kararı yerine 27 Ağustos 2018’de belirlediği aylık akdi ve gecikme faiz oranlarının uygulanmasına devam edilmesine karar verdi

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, süregelen belirsizlik ortamında tüketicilere ek külfet oluşturmaması amacıyla KKTC Merkez Bankası’nın Türk Lirası kredi kartı faiz oranlarını artıran 28 Aralık 2018 tarihli kararı yerine 27 Ağustos 2018’de belirlediği aylık akdi ve gecikme faiz oranlarının uygulanmasına devam edilmesine karar verdi.

Bankalar Birliği’nin 24 Ocak 2019 itibarıyla karar alarak üyelerine duyurduğu tavsiye kararına göre; KKTC Merkez Bankası’nın 27- 09-2018 kararında belirlediği TL kredi kartı faiz oranları aylık akdi (sözleşme) yüzde 2.54, gecikme faiz oranlarının yüzde 3.04 olarak uygulanmasına devam edilecek.

En Düşük Maliyetlerle Çalışmaya Devam

KK Bankalar Birliği açıklamasında, bankaların bütün sorunlara rağmen mümkün olan en düşük maliyetlerle tasarrufları krediye dönüştürme fonksiyonlarını kendilerine misyon edindiklerine ve bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceklerine vurgu yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin açıklaması şöyle:

“ Gerek ülkemiz gerekse ayni para birimini kullandığımız Türkiye’deki ekonomik ve finansal gelişmeleri yakından takip eden KK Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, devam eden finansalbelirsizlik ortamında tüketicilere ek külfet oluşturmaması amacıyla, KKTC Merkez Bankası’nın 58/2014 sayılı Banka ve Kredi Kartları Yasası kapsamında 28.12.2018 tarihli kararıyla belirlemiş olduğu Türk Lirası azami aylık akdi ve Türk Lirası azami aylık gecikme faiz oranlarının (sırasıyla %3.40 ve %3.90) uygulanması yerine, bankalarımızın KKTC Merkez Bankası’nın 27.09.2018 tarihli kararındabelirlenmiş olanTL akdi ve gecikme faiz oranlarını (sırasıyla %2.54 ve %3.04) bu dönem için uygulamaya devam etmeleri yönünde 24.01.2019 tarihinde tavsiye kararı almış ve üyelerine duyurmuştur.

Bankalarımız, bütün sorunlara rağmen mümkün olan en düşük maliyetlerletasarrufları krediye dönüştürme fonksiyonlarını kendilerine misyon edinmişlerdir, ve bu işlevlerini yerine getirme yönündeki çalışma ve çabalarına devam edeceklerdir.” Lha