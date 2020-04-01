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Bakanlar Kurulu çeklerde bekleme süresini 90 güne çıkardı

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Bakanlar Kurulu çeklerde bekleme süresini 90 güne çıkardı

Bakanlar Kurulu dün gece toplanarak Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücü’nde bir kararname yayınladı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, kararnameyle daha önce takasa ibrazı yapılmış olsun veya olmasın, karşılığı olmayan tüm çeklerle, 30 Haziran 2020 tarihine kadar keşide edilecek tüm çeklerin ilk ibrazda karşılıksız çıkması halinde başlaması öngörülen 15 günlük bekleme süresi 90 güne çıkarıldı. 

Bu uygulama Yasa Gücünde Kararname yürürlükten kalktığında sona erecek. Kararnameylle birlikte daha önce işleme konulan tüm çeklerin üzerindeki “karşılıksız” ibaresi değiştirilerek yerine “Poliçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname Tahtında İade Olunur” ibaresi yazılacak.

Kararname sonrasında gelecek tüm karşılıksız çeklerin üzerine de aynı şekilde “Poliçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname Tahtında İade Olunur”  ifade yazılacak ve bu çekler için 90 günlük bekleme süresi başlayacak. 

Bu Yasa Gücünde Kararname, korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle, nakit akışları olumsuz etkilenen işletmelere, çek borçlarını ödeyebilmeleri için ilave zaman kazandırmaya yönelik hazırlandı.

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