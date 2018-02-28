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Asgari ücret için komisyonun yeni üyelerinin belirlenmesi bekleniyor

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Asgari ücret için komisyonun yeni üyelerinin belirlenmesi bekleniyor
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işveren, işçi ve bakanlık kanadının, yeni üyelerinin belirlenmesinin ardından toplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, komisyon üyelerinin, Bakanlar Kurulu’nda onaylanmasının ardından, komisyon 2018 yılının ilk Asgari Ücreti’ni belirlemek amacıyla ilk iş gününde bir araya gelecek.
Devlet kanadından 5, işveren kanadından 5 ve işçi kanadından 5 üye olmak üzere toplam 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de hazır bulunacak.

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