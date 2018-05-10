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Asgari Ücret açlık sınırının altında kaldı

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KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 4 kişilik bir aile için 31 Mart tarihi itibariyle açlık sınırının 2 bin 205 TL olarak hesaplandığını ancak yürürlükte olan net asgari ücretin ise 2 bin 057,55 TL olduğunu belirtti

Asgari Ücret açlık sınırının altında kaldı
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 4 kişilik bir aile için 31 Mart tarihi itibariyle açlık sınırının 2 bin 205 TL olarak hesaplandığına işaret ederek, hükümetten, acilen önlem almasını istedi.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (Açlık Sınırı) 2 bin 205 TL, aynı tarih itibariyla yürürlükte olan net asgari ücretin ise 2 bin 057,55 TL olduğunu belirterek, “bu da asgari ücretin açlık sınırı altında olduğunu gösteriyor” dedi.
Bengihan, hühümetten, asgari ücretin artırılması için derhal gerekli adımları atması ve halkın alım gücünü artırıcı somut tedbirleri acilen hayata geçirmesini istedi. 
Bengihan, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin Devlet Planlama Örgütünce açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladıkları raporu kamuoyuyla paylaştı. 
Bengihan, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının  günlük 18,87 TL, aylık 566,10 TL, yetişkin bir erkek için günlük 19,66 TL,  aylık 589,80 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 20,90 TL, aylık 627 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 14,08 TL, aylık 422,40 TL olduğunu kaydetti. 
“ASGARİ ÜCRET,  1 YILDA STERLİN BAZINDA YÜZDE 51 DÜŞTÜ…”
30 Mart 2017’de Asgari ücret net 416,79 Sterlin iken, 30 Mart 2018’de 365,46’ya düştüğünü ifade eden Bengihan, “Bu verilere göre  sterlindeki %24’lük artış asgari ücretliye 51,33 Sterlin düşüş olarak yansımıştır. Dövizde meydana gelen bu artış asgari ücretlilerin ve diğer çalışanların alım gücünde çok büyük kayıplara neden olmuştur” dedi.

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