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Alpet'te tüm araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor

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Alpet'te tüm araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor

Pandemik virüs tehdidini önlemeye yönelik tedbirlerin artarak sürdüğü ortamda ALPET den toplum sağlığına yönelik yeni bir örnek girişim başlatıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’na ait tüm ambülansların yakıt ihtiyacını ücretsiz karşılamayı sürdürerek toplumsal dayanışma örneği sergileyen ALPET, şimdi de tüm özel araçlara talep etmeleri durumunda ücretsiz araç içi dezenfekte işlemi başlattı.

Halkın ulaşım gereksiniminde günlük kullanmak durumunda kaldığı, güvenli ve temiz sanılan araçların bile aslında milyonlarca mikrop ve bakteri barındırdığına dikkat çeken uzman görüşlerini de dikkate alan ALPET, kendi istasyonlarında halka ücretsiz araç içi dezenfektasyonu başlattı.

Konuya ilişkin değerlendirmesinde virüse karşı dikkat ve sabırla mücadele edilmesi gereken bir dönemden geçildiğine işaret eden ALPET Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu,“zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamamız gerekiyor, ancak gerek çalışmak zorunda olan gerekse market, eczane gibi herkesin gün boyunca uğradığı yerlere giden vatandaşlarımızın araçlarına olası virüs taşıyabileceğini düşünerek sadece kişilerin değil araçların da dezenfekte olması gerektiğini düşünerek halkımıza bu hizmeti ücretsiz vereceğimizi duyuruyoruz ” şeklinde konuştu.

Tevfik Türkoğlu, geçilmekte olan sıkıntılarla dolu süreci, toplumsal dayanışma ruhunu canlı tutarak hafifletmek adına, ALPET olarak elden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini belirterek halka daha sağlıklı ve mutlu günler diledi.Lha

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