Ağırdağ - Belenk evleri 49 yıllığına kiralanacak

Ağırdağ- Belenk bölgesinde hali arazi içerisinde yaklaşık 40 yıl önce inşaa edilen ve hiç işlem yapılmayan evler için kira mukavelelerinin hazırlandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Kaymakamlığı ile işbirliği neticesinde Bakanlar Kurulu kararıyla evler, 20 aileye 49 yıllığına kiralanacak.

Açıklamada, “mukaveleler hazırlanmış olup ailelerin Tapu Dairesi’nden alacağı koçan ile 40 yıldır süren ve kangren haline gelen sorunlar ortadan kalkacak” denildi.

Açıklamada, arsa parselizasyonları yapılarak koçanları düzenlenen evlerin kira mukavelelerinin yarın saat 18.00’de Ağırdağ Köy Meydanı’nda düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edileceği de kaydedildi.