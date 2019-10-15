"Açık bankacılıkla birlikte KOBİ’ler finansmana ucuz ve hızlı erişecek"

TurkishBank Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, "Açık bankacılıkla birlikte KOBİ’ler finansmana ucuz, rekabetçi ve hızlı ulaşacak” dedi

TurkishBank Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, Sefer Yüksel’in sunduğu Finansal Teknoloji programına konuk oldu. Programda dünyada ve Türkiye’de Açık Bankacılık gelişmeleri ile banka-fintech ilişkilerini değerlendirdi.

‘AÇIK BANKACILIKLA KOBİ’LER FİNANSMANA DAHA HIZLI VE UCUZ ERİŞECEK’​

Hakan Börteçene, açık bankacılığın hayatımızı değiştirecek çok önemli bir devrim olduğunu söyledi. Bloomberg HT Finansal Teknoloji programına katılan Börteçene, KOBİ’lerin finansmanında açık bankacılığın çok önemli bir rol oynayacağının altını çizerek şöyle devam etti: “İngiltere ile ilgili bir rakam vereyim ki, kendimize çok da haksızlık etmeyelim. İngiltere’de her iki KOBİ’den biri finansmana ulaşamıyor. Bu dert dünyanın derdi, bizim de derdimiz. Bir ekonominin sağlığı da KOBİ’lerin varlığından, çokluğundan geçiyor. Açık bankacılıkla birlikte KOBİ’ler finansmana ucuz, rekabetçi ve hızlı ulaşacak.” Börteçene, tüketici tarafında ise üçüncü parti servis sağlayıcılar aracılığı ile tüketicilerin daha avantajlı olacağını ifade etti.

Bütün bunların çok geniş kitleleri çok rekabetçi finansal imkanlara ulaşma fırsatı sunacağını kaydeden Hakan Börteçene, açık bankacılık ile finansal demokratikleşmenin oluşacağını söyledi.

‘İNGİLTERE AÇIK BANKACILIĞA EN HAZIR ÜLKE’

Börteçene, İngiliz otoritelerin açık bankacılık işine çok önem verdiklerini ve dünyada da en hazır ülke konumunda olduğunu kaydetti. İngiltere’de otoritenin uygulamayı 6 ay ertelediği bilgisini veren Börteçene, “Ertelemenin nedeni ise yeterince test edilmemiş olması. Bu kanaate ben de katılıyorum. Çünkü çok yeni alanlar. Bunların gerekli büyüklükte test edilmesi lazım. Aslında bankalar otoriteleri şaşırttılar. Bankalar hazırlanamayacak diye düşünülürken tersi oldu. Bankaların hepsi hazır ama sistemlerimizi test edecek yeteri kadar üçüncü parti servis sağlayıcı bulamıyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Biz hazırız, üçüncü parti servis sağlayıcıları bekliyoruz. ‘Gelin bizi test edin diyoruz. Çok sayıda banka var. Onlar da hangi birine gideceğini şaşırdılar” diye konuştu.

Türk firmalarından da test etmek isteyenler olduğu bilgisini veren Börteçene, memnuniyetle onları da kabul edeceklerini ama mevzuata uyum nedeniyle ilk aşamada İngiltere’deki otoritelerin onayladığı üçüncü parti hizmet sağlayıcıların testlerinden geçmeleri gerektiğini kaydetti. Börteçene, yapılacak testlerin sonuçlarından sonra hizmeti Türk firmalarına da muhakkak açacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye’nin İngiltere’den çıkaracağı önemli dersler olduğunu kaydeden Börteçene, “Mesela tüketicinin bilinçlenmesi konusunda İngiltere daha proaktif davranabilirdi. Açık bankacılık geldi, geliyor ama bugün sokaktaki insan ne olduğunu henüz tam olarak bilmiyor. Keza firmalar da tam olarak bilincinde değil. Bizim Türkiye’de bilinçlendirme konusuna da eşit derecede ağırlık verebiliriz” diye konuştu.

‘LONDRA’YA AÇILMAK İSTEYEN TÜRK FINTECHLERE DESTEK OLUYORUZ’

TurkishBank olarak ağırlıklı fintechlerle olmakla üzere paylaşım ofisi projesi başlattıklarını söyleyen Börteçene, “Genel müdürlük binamızda ve şubelerimizde gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Ağırlıklı fintechlerin buluşabileceği bir ekosistem oluşturmak istiyoruz. Tarafların bir birine daha da yaklaşarak ürün geliştirmede, hizmet sağlamada daha iyi bir yere varmasını istiyoruz. Bizi burada diğer bankalardan ayıran en önemli özellik bizim Londra’daki varlığımız. Görüyoruz ki, Türk fintechleri bizden bu konuda hizmet bekliyor. İngiltere’de bir çalışma alanı sağlayın, tanıdığımız, bildiğimiz yerde olalım anlayışı var. Biz de Türkiye, Kıbrıs ve İngiltere arasında bu ihtiyaca cevap vermek üzere bir dönüşüm programı başlattık. Sanıyorum 2020 yılında her üç ülkeninki de tamamlanmış olacak” diye konuştu. Ortak paylaşım ofisleri için ilk aşamada Türkiye’de 2 bin metrekare alan ayırdıklarını belirten Börteçene, Kıbrıs’ta yine bin 500 metrekare, Londra’da ise 400 metrekare alan ile yola çıktıkları bilgisini verdi.

‘AÇIK BANKACILIK KONUSUNDA TÜRKİYE ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYOR’

“Fintechlere kapımız ardına kadar açık” diyen Börteçene şöyle devam etti: “Sanıyorum bu çağrıyı sadece TurkishBank değil, diğer bankalar adına da yapabilirim. Buyursunlar gelsinler. Oturup, beraber neler yapabileceğimizi konuşalım. Çünkü bizim fintech’lersiz onların da bankalarsız olmayacağı açık ve seçik anlaşıldı.”

Açık bankacılık konusunda Türkiye’nin diğer ülkelerden önde olduğunu belirten Börteçene, bir çok Türk bankasının bu konuda önemli adımlar attığını söyledi. Genel anlamda otoritelerin de çok yakından izlediğini gözlemlediğini kaydeden Börteçene, “Sanıyorum çok kısa zamanda devreye girecek diye düşünüyorum” dedi.

Finans ve teknoloji alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Sibos’un geçen hafta Londra’da düzenlediğini belirten Börteçene, etkinlikte 300 firmanın stand açtığını, 200 banka ve 100 fintech şirketinin katıldığını, 8 bin kişinin de ziyaretçi olduğunu kaydetti. 45 yıldır Londra’da faaliyet gösteren Türk sermayeli bir İngiliz bankası olarak etkinlik çerçevesinde bir davet düzenlediklerini ve buraya Türk bankaları ve fintechlerin yanı sıra Türkiye’ye ilgi duyan uluslararası banka ve fintechleri davet ettiklerini kaydeden Börteçene,aynı gece başka kurumların da etkinlikleri olmasına karşın, TurkishBank’ın etkinliğine ilginin beklediklerinin çok çok üzerinde gerçekleştiğini, bu durumun da kendilerini daha da cesaretlendirdiğini söyledi. Börteçene: “Buradan şunu görüyoruz. Türk fintechleri Londra’ya gelmek istiyor. Bankalar fintechlerle yakın temas için. İngiltere’deki bir çok kuruluş da Türkiye pazarına gelmeye çalışıyor. Tarafları buluşturma işinde bize önemli görevler düşüyor” diye konuştu. Lha