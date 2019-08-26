6 dakikada 6,4000

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Kurban bayramının büyüsü ile uzun tatil dönemi öncesinde 5,45 seviyelerine kadar inenUSD/TRY kuru, bayram tatilinin bitmesi ile yönünü beklediğimiz üzere yeniden yukarıya çevirdi (tarih tekerrür etti)
- TCMB’nin kredi büyüme hızına bağladığı yeni zorunlu karşılık uygulaması ve nema oranı ardından Banka’nın para politikasına yönelik artan kaygılar ve kredi büyüme endişeleri, TL ve TL cinsi varlıklar üzerinde baskı kurmuş, haftanın son iş gününde USD/TRY kuru 5,79 seviyelerini zorlamıştı
- Hatırlanacağı üzere, bültenlerimizde, teknik manada 5,82-5,84 seviyesine varan bir yükselişin yaşanabileceğine imkan vermiş, USD/TRY kurunda yukarı yönlü beklentimizin arkasını doldurmuştuk
- Cuma günü, günün ilk yarısında 5,79 seviyesinin test edilmesi ardından gözler FED Başkanı Powell’in her daim olduğu üzere ABD’nin Jackson Hole kasabasında gerçekleştirilen ve önemli para politikası mesajlarının açıklandığı toplantısına çevrildi
- Powell, Jackson Hole toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında, ticaret belirsizliklerini para politikası çerçevesine oturtmanın, merkez bankaları açısından gelecek dönemin en zorlu konusu olduğunu belirtti.
- Çin’in Cuma günü ABD'den ithal 75 milyar dolar tutarındaki ürüne ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının hemen ardından Trump'ın Çin’den ithal 550 milyar dolar değerinde ürüne yönelik %5 ek gümrük vergisi açıklamasıyla ABD borsaları haftanın son iş gününü %2,5-3 aralığında düşüş ile tamamladı
- Asya borsaları ABD-Çin ticaret savaşındaki son gerilimin küresel ekonomiye güveni sarsması ve yatırımcıları güvenli liman tahvil ve altına yönelmesiyle geriledi
- ABD’nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi 2016 ortasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 2 ve 10 yıllık faiz makası yeniden terse döndü! Altın riskten kaçışın etkisiyle Nisan 2013'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın cephesinde göstergeler aşırı alım bölgesine geçildiğine işaret etse de, küresel endişeler altına olan talebi canlı tutuyor (bakınız grafik)