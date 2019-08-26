6 dakikada 6,4000

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:

Kurban bayramının büyüsü ile uzun tatil dönemi öncesinde 5,45 seviyelerine kadar inenUSD/TRY kuru, bayram tatilinin bitmesi ile yönünü beklediğimiz üzere yeniden yukarıya çevirdi (tarih tekerrür etti)