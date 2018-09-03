YDÜ öğrencisinin büyük başarısı

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Mustafa Hacılar Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği uluslararası öğrenci değişimi sorumlusu oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi Stajyer Diş Hekimi Mustafa Hacılar, bu yıl Tayvan’da 65.’si düzenlenen Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği (International Association of Dental Students-IADS) Kongresi’nde, “Uluslararası Öğrenci Değişim Sorumlusu” oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 23 ülkeden 45 delegenin oylaması sonucu oy çokluğuyla Uluslararası Öğrenci Değişimi sorumlusu seçilen Mustafa Hacılar, önümüzdeki dönemde dünyadaki tüm diş hekimliği öğrencilerinin staj değişimi sorumlusu olarak görev yapacak.

Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği (IADS) Kongresi’ne, ülkemizi temsilen Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nden (NCADS), stajyer Diş Hekimi Mustafa Hacılar, stajyer Diş Hekimi Erensu Uzar ve stajyer Diş Hekimi Selim Şahin Dönmez’den oluşan üç kişilik bir ekip katıldı.

45 DELEGENİN OY ÇOKLUĞU İLE SEÇİLDİ…

Uluslararası Diş Hekimleri Birliği’nin (FDI) öğrenci kolu olan IADS’ın yönetim kurulunda yer alan Uluslararası Öğrenci Değişim Sorumlusu (International Exchange Officer) pozisyonu için bu yıl iki aday yarıştı. Adaylardan biri Sudan’dan katılım gösterirken; diğer aday ise Kuzey Kıbrıs’tan NCADS başkanı Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi Stajyer Diş Hekimi Mustafa Hacılar oldu. Her iki aday da adaylık konuşmalarını yaptıktan sonra kapalı oylama gerçekleştirildi. Oylamaya 23 ülkeden toplam 45 delege katıldı. Oylamada, Sudan temsilcisi 14 oy alırken; 31 oy alan NCADS başkanı Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Stajyer Diş Hekimi Mustafa Hacılar oy çokluğu ile seçimi kazandı.